Pandémia koronavírusu ničí africkú strednú triedu

Miliónom obyvateľov Afriky hrozí prepad do extrémnej chudoby.

30. jún 2020 o 16:07 ČTK

NAIROBI. Od Kene po Nigériu, od Juhoafrickej republiky po Rwandu prichádzajú kvôli pandémii koronavírusu o živobytie ľudia, ktorí boli predtým v stabilnej ekonomickej situácii a ktorí prispeli k hospodárskemu rastu Afriky, napísal americký denník The New York Times.

James Gichina pred 15 rokmi začínal ako vodič a prevážal ľudí z letiska. Neskôr sa z neho stal sprievodca na Safari a potom si s pomocou pôžičiek z banky kúpil dve dodávky na vozenie turistov.

Pozastavený turizmus

Jeho zákazníkmi boli členovia rastúcej africkej strednej triedy, do ktorej aj sám patril. Vozil bankárov z Nigérie, podnikateľov z technologickej branže z Juhoafrickej republiky, alebo jeho krajania z Kene, ktorí si konečne mohli dovoliť výlety za krásami prírody vo svojej krajine.

Keď sa ale kvôli COVID-19 zastavil všetok turistický ruch, Gichina zo svojho minibusu odmontoval sedačku a začal ju využívať pri predaji vajíčok a zeleniny.

Za to, čo teraz zarobí, má problém zaplatiť nájom, jedlo aj poslať svojho deväťročného syna do školy. "Tvrdo sme pracovali, aby sa nám žilo lepšie," hovorí tento 35-ročný muž o sebe a svojich kolegoch z turistického ruchu.

Teraz podľa neho nemajú nič. Odborníci Svetovej banky varujú, že kvôli pandémii hrozí až 58 miliónom obyvateľov Afriky prepad do extrémnej chudoby. V ohrození sa ocitla aj rastúca stredná trieda- v posledných rokoch jeden z najväčších úspechov tohto kontinentu .

Stredná trieda v uplynulej dekáde zohrala kľúčovú úlohu pri rozvoji kontinentu. Majitelia firiem a podnikatelia stáli za vznikom nových pracovných miest, vďaka ktorým sa zlepšila aj situácia iných.

Vzdelané rodiny a mladí ľudia s peniazmi navyše stoja za rastom dopytu po spotrebnom tovare, výzvami k demokratickým reformám a úsilie o zlepšenie školstva a zdravotníctva.

Asi 170 miliónov z celkovej 1,3 miliardy obyvateľov Afriky patrí do strednej triedy. Okolo osem miliónov z nich čelí chudobe, kvôli koronakríze a následnému hospodárskemu prepadu. Varovania vydala výskumná organizácia World Data Lab.

Krok späť

Ide o krok späť, ktorého následky môže kontinent pociťovať celé nadchádzajúce roky. Podľa niektorých odhadov sa africká stredná trieda za posledných 30 rokov trojnásobne rozrástla.

Podarilo sa to najmä vďaka možnostiam, ktoré ponúka napríklad technologický sektor, výroba alebo turistika. Teraz tento región prvýkrát za 25 rokov čelí hospodárskej recesii.

Rastúca stredná trieda bola "kľúčová pre budúce ekonomické vyhliadky afrických krajín", hovorí Landry Signé z Centra afrických chladí na americkej Stanfordskej univerzite.

Pandémia COVID-19 podľa Signého zmarí sny africkej strednej triedy. Prepad pociťuje aj stredná trieda v Nigérii. Kvôli pandémiu klesli príjmy z ropy, v krajine rastie nezamestnanosť a jej hospodárstvo sa dostalo do recesie, ktorá by podľa Medzinárodného menového fondu mohla trvať do budúceho roka.

Pokles dopytu

Dopyt po tovare a službách klesol, čo priviedlo do problémov drobných podnikateľov a malé firmy závislé na stabilnom príjme.

Biola Kazeem založil agentúru pre športový marketing pred šiestimi rokmi, keď spojil svoju vášeň pre šport so znalosťami zo štúdia odboru komunikácie. Ale kedže boli športové podujatia zrušené alebo odložené, prišiel o 70 percent zákaziek, musel polovici zo svojich jedenástich zamestnancov dať neplatené voľno.

Aj keď si dokázal poradiť s ťažkosťami v začiatkoch podnikania, "na niečo takéto sme úplne neboli pripravení," priznáva pre New York Times. World Data Lab definuje strednú triedu v Afrike ako domácnosť, kde každý jej člen denne minie od 11 do 110 dolárov. Príslušníkov strednej triedy od chudobných odlišuje to, že majú stály príjem.

Pandémia ohrozuje aj segmenty, ktoré sa s podporou miestnych vlád ešte len rodia. Napríklad Rwanda podporuje textilný a módny priemysel v snahe obmedziť dovoz použitého oblečenia zo Spojených štátov a rozbehnúť výrobu.

Tridsaťročný Matthew Rugamba v roku 2011 založil značku House of Tayo, ktorá patrí medzi špičku na rwandskej módnej scéne. Ale kvôli opatreniam, ktoré kvôli šíreniu koronavírusu zaviedli rwandske úrady, musel svoj obchod zavrieť.

Keď ho zase otvoril, neprišli skoro žiadni zákazníci. Aj napriek preorientovaniu sa na výrobu masiek a rozbehnutí zásielkovej služby sa obchod na pôvodnú úroveň nevrátil.

"Dostali sme sa do situácie, kedy si ľudia cenili to, čo robíme," hovorí. Teraz si ale robí starosti, či jeho značka, do ktorej budovania investoval deväť rokov života, vydrží do ďalšieho dňa.