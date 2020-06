Výrazná rekonštrukcia ciest prvej triedy by mala začať už v lete

Slovenská správa ciest finišuje verejné obstarávanie za 200 miliónov eur.

30. jún 2020 o 12:25 SITA

BRATISLAVA. Slovenská správa ciest v súčasnosti finišuje verejné obstarávanie za dvesto miliónov eur na rekonštrukciu ciest prvej triedy.

Ako uviedol na utorňajšej tlačovej besede minister dopravy Andrej Doležal, už počas tohtoročných letných mesiacov by mala správa ciest spustiť výraznú rekonštrukciu ciest prvých tried vo všetkých regiónoch.



Do budúcna sa chce minister zamerať na výstavbu nájomných bytov, na prevzatie mýtneho systému do rúk štátu a na dôsledné čerpanie eurofondov.