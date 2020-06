Analytik INESS: Po 100 dňoch Krajčího chýba jasný odkaz, čo bude ďalej

Vlachynský čaká jasné kroky v oblasti liekovej politiky a inovatívnych liekov.

29. jún 2020 o 13:11 SITA

BRATISLAVA. Po 100 dňoch Mareka Krajčího na poste ministra zdravotníctva najviac absentuje jasný odkaz, čo bude s rezortom ďalej.

Pre agentúru SITA to uviedol analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Martin Vlachynský.

Zachovanie fixného doplatku či chystané zrušenie doplatkov za lieky pre niektoré skupiny sú podľa neho nesystémové kroky, ktoré pokračujú v duchu tradície "všetkým všetko, aj keď na to nemáme".

Vlachynský čaká jasné kroky v oblasti liekovej politiky a inovatívnych liekov, zodpovednosť za hospodárenie nemocníc či jasnejšie zadelenie kompetencií v systéme.

Očakáva aj riešenie mnohých otázok v oblasti dlhodobej starostlivosti, najmä súčinnosť medzi opatreniami rezortu zdravotníctva a sociálnych vecí a ďalšie kroky. Je podľa neho na to najvyšší čas.



"Vnímam najmä viacero kontroverzií. Masový exodus ľudí je jedna, hoci tu až čas ukáže, či to bolo dobre, alebo zle. Za ešte kontroverznejšiu a v tomto prípade už jednoznačne negatívnu považujem myšlienku dofinancovať zdravotníctvo len cez poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, čo by de facto posúvalo celý systém smerom k unitáru," konštatoval Vlachynský. Naopak, oceňuje, že minister našiel odvahu hlasno kritizovať hospodárenie štátnych nemocníc.

"Uvidíme však, či noví riaditelia s tým niečo spravia," uzavrel.