Krajniak plánuje do konca roka pripraviť dlhodobý kurzarbeit

Odvody by minister nechcel zvyšovať.

29. jún 2020 o 8:58 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo práce a sociálnych vecí plánuje do konca tohto roka pripraviť legislatívny návrh o tzv. dlhodobom kurzarbeite.

Ide o systém, v ktorom zamestnanci pracujú kratšie, výpadok príjmu im nahradí štát a zamestnávateľ sa za to, že štát prevezme jeho náklady, zaviaže neprepúšťať.

Od jesene by sa prešlo na novú schému

"Je potrebné na to pripraviť aj systémy v Sociálnej poisťovni, prípadne v inej inštitúcii, ktorá by mala kurzarbeit vyplácať do budúcna. Budeme potrebovať rok na technickú prípravu, ale počas toho obdobia už bude tá schéma platiť, ale v dočasnom režime," povedal minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak v rozhovore pre agentúru SITA.

Prvým krokom zavedenia tzv. kurzarbeitu na Slovensku je podľa ministra schéma, ktorá už funguje v rámci prvej pomoci pri koronakríze.

"Od jesene by sme chceli prejsť na druhú dočasnú schému, kde by sme už využili eurofondy, ktoré môžeme použiť na riešenie pokrízovej situácie," povedal.

Išlo by podľa neho už o budúci model kurzarbeitu, ktorý by bol stále uhrádzaný z mimoriadnych prostriedkov na eliminovanie následkov krízy.

"Chceli by sme použiť čo najviac prostriedkov z európskeho programu SURE, ktorý je určený na zavádzanie dlhodobého kurzarbeitu," tvrdí Krajniak.



Za ideálne by minister práce považoval to, keby sa počas desiatich rokov v systéme dlhodobého kurzarbeitu nazhromaždilo zhruba 2,4 miliardy eur.

"Na to, aby sme to dokázali naplniť, potrebujeme na to vyčleniť pol percenta z odvodov zamestnancov a pol percenta z odvodov zamestnávateľov," uviedol minister.

Zámerom je podľa neho umožniť, aby v tomto systéme boli zahrnuté aj samostatne zárobkovo činné osoby.

Keďže kurzarbeit má pomáhať ľudom obdobným spôsobom ako dávka v nezamestnanosti pre tých, ktorí sa ocitnú dočasne alebo dlhodobo bez práce, tak by sa podľa Krajniaka dalo uvažovať nad tým, že by sa časť zo súčasných dvojpercentných odvodov na poistenie v nezamestnanosti využila aj na pripravovaný kurzarbeit.

Krajniak nechce zvyšovať odvody

"Nechcem zvyšovať odvody a ak, tak o čo najmenšiu mieru, aká je možná, a to sa dá urobiť kombináciou s podporou v nezamestnanosti," zdôraznil Krajniak.



Ak by mal podľa ministra zamestnanec hrubú mzdu tisíc eur, tak by mesačne platil päť eur ako poistenie za to, že keby prišiel dočasne o prácu, mohol by dostávať 80 percent jeho priemernej mzdy za nejaké posledné obdobie. "Je to poistenie, ktoré za to stojí," tvrdí Krajniak.

Rovnako by aj zamestnávateľ pri 1000-eurovej hrubej mzde zamestnanca platil päť eur mesačne za to, že keby prišla kríza v jeho odvetví, tak by mohol požiadať o pomoc štát.

"Myslím, že by to bolo výhodné pre obe strany," povedal. Dúfa, že na takomto poistnom systéme v zmysle kurzarbeit nájde do konca tohto roka dohodu so všetkými sociálnymi partnermi.