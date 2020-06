Británia sa musí zmieriť s oslabením ekonomických vzťahov s Úniou, hovorí Merkelová

Rokovania o brexite budú pokračovať v júli.

27. jún 2020 o 16:00 TASR

BERLÍN. Británia bude musieť "akceptovať dôsledky" slabších ekonomických vzťahov s Európskou úniou, ktoré nastanú v dôsledku brexitu.

Uviedla to v sobotu v rozhovore pre európske médiá skupiny LENA nemecká kancelárka Angela Merkelová, píše agentúra AFP.

"Ak Spojené kráľovstvo nechce právne predpisy porovnateľné s európskymi v oblasti životného prostredia, pracovného trhu či spoločenských noriem, naše vzťahy stratia na intenzite," poznamenala.

"Musíme upustiť od myšlienky, že sme to my (Európska únia, kto určuje, čo by si Spojené kráľovstvo mohlo želať," dodala Merkelová, ktorá sa dôsledne usilovala o to, aby nedošlo k tvrdému brexitu. "Spojené kráľovstvo rozhoduje a my - 27 členských štátov EÚ - primerane reagujeme," uviedla.

Rokovania o brexite budú pokračovať v júli

Britský premiér Boris Johnson chce byť podľa slov nemeckej kancelárky schopný definovať rozsah vzájomných vzťahov s EÚ, ale následne bude musieť akceptovať aj ich dôsledky, a teda, že hospodárstvo bude menej pevne spojené s jej kontinentálnymi susedmi.

V intenzívnych rokovaniach majú Británia a EÚ pokračovať opäť v júli. Prechodné obdobie sa skončí 31. decembra 2020.

Na margo náročných rokovaní o 750-miliardovom finančnom fonde na pomoc krajinám najviac zasiahnutým pandémiou COVID-19 Merkelová povedala, že "tento fond nedokáže vyriešiť všetky problémy Európy". EÚ však musí podľa nej konať rýchlo vzhľadom na skutočnosť, aký vplyv mala pandémia na zamestnanosť a ekonómiu.

Merkelová v tejto súvislosti varovala, že pandémia by mohla mať "výbušný politický dosah" a ohroziť tak demokraciu. "Aby Európa prežila, musí prežiť aj jej ekonomika," povedala.

Nemecko preberie predsedníctvo v Rade EÚ

Nemecko preberá od 1. júla 2020 na pol roka rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ. Ako priority si stanovilo ochranu klímy či digitalizáciu.

Okrem toho bude klásť dôraz najmä na vzťahy EÚ s jej strategickými partnermi, ktorými sú Čína, Rusko, Turecko a Spojené štáty, doplnila agentúra DPA.