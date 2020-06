Pri dofinancovaní bude ministerstvo pozerať aj na postoj poisťovní k inovatívnej liečbe rakoviny

Ministerstvo zdravotníctva chce, aby sa Slovensko dostalo k tým vyspelým krajinám.

26. jún 2020 o 14:01 SITA

BRATISLAVA. Pri dofinancovaní zdravotných poisťovní bude Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pozerať aj na to, ako poisťovne financujú inovatívnu liečbu pre onkologických pacientov. Na piatkovom brífingu po skončení konferencie Onkológia na Slovensku: realita vs. očakávania to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí. Oblasť onkológie je totiž podľa neho jedna z priorít, ktorej sa plánuje rezort venovať. "Chceme spraviť všetko pre to, aby sa Slovensko zaradilo medzi krajiny, kde nebude zomierať každý druhý pacient s onkologickým ochorením. Radi by sme sa dostali k tým vyspelým krajinám, kde pacienti s onkologickým ochorením majú 70 % prežívanie," povedal minister.

Ministerstvo chce podľa jeho šéfa posunúť dopredu tri body. Orientovať sa budú na prevenciu, dostupnosť inovatívnej liečby na Slovensku a pracovať budú aj na oblasti paliatívnej starostlivosti. "V oblasti prevencie sa budeme zasadzovať o to, aby pokračovali ďalej skríningové programy a aby bol nastavený kalendár preventívnych prehliadok s následnou bonifikáciou zo zdravotnej poisťovne," povedal minister. Krajčí verí, že tým dosiahnu to, aby bol každý občan motivovaný a z vlastnej iniciatívy sa staral o svoje zdravie.

Rezort chce zlepšiť aj podmienky vstupu preukázateľne účinných inovatívnych liekov na náš trh. "Chceme tiež zadefinovať jasné časové a medicínske pravidlá na schválenie liečby na výnimku," povedal Krajčí. Ministerstvo bude pri inovatívnych liekoch podporovať vyhodnocovanie dát v Národnom onkologickom inštitúte. "Register inovatívnych liekov v daných oblastiach bude slúžiť na zber dát a porovnanie, či sa na Slovensku dosahujú porovnateľné výsledky s výsledkami v registračných klinických štúdiách," doplnila generálna riaditeľka Sekcie zdravia MZ SR Andrea Škripeková.

Jana Pifflová Španková z OZ Nie rakovine upozornila na to, že situácia v onkológii na Slovensku je katastrofálna. Epidemiológia onkológie na Slovensku je jedna z najhorších v Európe a úmrtnosť je o štvrtinu až pätinu horšia ako v iných krajinách. "Pacienti v 60 kilometrov vzdialenom Rakúsku majú lepšiu úmrtnosť a majú viac liekov až v 130 onkologických indikáciách ako tu na Slovensku," uzavrela.