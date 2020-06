Minister Heger: Slovensko by malo peniaze z Bruselu investovať najmä do školstva

Ďalšími prioritami sú podľa ministra zdravotníctvo, sociálne a zelené témy a digitalizácia.

26. jún 2020 o 13:57 TASR

BRATISLAVA. Dodatočné zdroje z Európskej únie by malo Slovensko investovať najmä do školstva, vedy a výskumu.

Peniaze z fondu obnovy, do ktorého by malo v rámci celej EÚ pritiecť 750 miliárd eur, by mali byť použité na reformy a investície s čo najväčšou pridanou hodnotou, povedal v piatok na bratislavskej konferencii Next generation EU - výzva pre Slovensko minister financií Eduard Heger (OĽaNO).

"Školstvo je naozaj alfa a omega našej krajiny. Ak chceme Slovensko zdvihnúť na úplne inú úroveň a priniesť ľuďom omnoho lepšiu prácu, omnoho lepšie mzdy a omnoho lepšiu kvalitu života, tak v školstve je práve ten poklad ukrytý," povedal Heger.

Medzi ďalšími prioritami sú podľa ministra zdravotníctvo, sociálna oblasť, zelené témy a digitalizácia.

"Toto sú oblasti, do ktorých budeme potrebovať investovať intenzívne a rýchlo," dodal Heger.

Bývalý minister financií Ivan Mikloš zdôraznil, že je dôležité, ako budú zadefinované kľúčové zmeny.

"Reformy sa musia urobiť čo najskôr a čo najviac a musíte rozlíšiť, čo je dôležité. Vtedy sa dostaví efekt, keď to zmení fungovanie systému," povedal.

Rizikom je podľa Mikloša, že veľký balík prostriedkov zníži tlak na nevyhnutné reformy a na ozdravenie verejných financií.

Slovensko sa musí na čerpanie dodatočného balíka peňazí v objeme asi osem miliárd eur pripraviť veľmi rýchlo.

Vedúca tímu ekonomických analýz zastúpenia EK na Slovensku Lívia Vašáková upozornila, že prvý návrh plánu reforiem a investícií by malo Slovensko predložiť EÚ už v októbri.

Hoci je nástroj na transfer peňazí z EÚ podľa Vašákovej flexibilnejší než štrukturálne fondy, môže mať Slovensko po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov problém peniaze vyčerpať.

"Treba zvážiť, či je možné investičné priority zrealizovať," upozornila Vašáková.

Minister Heger vidí najväčší problém v zložitom nastavení verejného obstarávania.

"Verejné obstarávanie je ten najväčší moloch, ktorého musíme poraziť, ale vidíme, že sú krajiny, v ktorých sa to hravo dá. Preto je dôležité, aby sme zmenili verejné obstarávanie tak, aby bolo jednoduché, aby bolo transparentné," povedal Heger.

Cieľom vlády je podľa neho nastaviť verejné obstarávanie tak, aby bolo možné peniaze z EÚ dostať do ekonomiky.

"A hlavne, aby to boli investície, ktoré budú mať tú pridanú hodnotu za peniaze," zdôraznil Heger.