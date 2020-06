NKÚ: Rozpočtujeme nesystémovo, vo vlaňajšom rozpočte bolo až 3-tisíc zmien

Počet opatrení oproti roku 2012 stúpol o 80 %.

26. jún 2020 o 12:29 SITA

BRATISLAVA. Rozpočtové plánovanie na Slovensku je nesystémové, formálne a spochybňuje transparentnosť samotného rozpočtového procesu.

Podľa Najvyššieho kontrolného úradu SR totiž o tom svedčí až tritisíc zmien minuloročného rozpočtu. Počet rozpočtových opatrení tak podľa úradu oproti roku 2012 stúpol až o 80 %.

Kontrolný úrad vo svojej správe k štátnemu záverečnému účtu za minulý rok, ktorú predkladá parlamentu, zároveň skonštatoval, že pôvodný cieľ nulového deficitu sa nepodarilo naplniť, keď schodok dosiahol až 1,22 miliardy eur.

Úrad pritom vo svojej správe upozorňuje Národnú radu SR na skutočnosť, že medziročne stúpli kapitálové výdavky štátu o bezmála pol miliardy eur, pričom najväčší objem peňazí smeroval do nákupu taktických stíhacích lietadiel, do investičných projektov Národnej diaľničnej spoločnosti a do modernizácie železničných tratí.

Národní kontrolóri dlhodobo poukazujú na nedostatočný objem financií, ktoré majú pomôcť riešiť modernizačný dlh v sektore zdravotníctva, školstva, ale tiež pri obnove verejných budov či kultúrnych pamiatok.

Problémom rozpočtu je pritom podľa kontrolórov stále iba formálne programové rozpočtovanie, ktorého prvotným zámerom bolo zlepšenie dosahovania kľúčových cieľov.

Úrad totiž po preverení dvoch rozpočtových kapitol skonštatoval, že rezortné ciele nemajú merateľné ukazovatele a preto ich nie je možné vyhodnocovať z hľadiska efektívnosti a účinnosti.

"Tento stav prirodzene vyvoláva pochybnosti o tom, či pri limitovanom objeme verejných prostriedkov dosahujeme strategické ciele a či sú dotknuté inštitúcie schopné preukázať prínos realizovaných projektov k udržateľnému rozvoju spoločnosti," uviedol šéf Úradu Karol Mitrík.