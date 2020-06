V bratislavskom Volkswagene sa začína letná celozávodná dovolenka

Odstávky využijú na údržbu a kontrolu výrobných zariadení.

26. jún 2020 o 10:46 SITA

BRATISLAVA. V bratislavskom závode Volkswagen Slovakia sa v týchto dňoch začína letná celozávodná dovolenka. Plánovaná odstávka výroby vozidiel bude v rozsahu 2 až 3 týždne.

Ako ďalej informovala hovorkyňa automobilky Lucia Makayová, v závode Martin a v nástrojárni v Stupave sa bude v lete vyrábať bez prerušenia a zamestnanci si budú čerpať dovolenku individuálne.

"Výroba SUV vozidiel sa v bratislavskej závode toto leto zastaví na dva týždne, a to v termíne od 4. do 20. júla. V segmente malých mestských vozidiel (New Small Family) bude trvať plánovaná odstávka o týždeň dlhšie.

Začína sa v piatok 26. júna. Súvisí to s prípravou na rozbehnutie produkcie nového modelu Škoda Karoq," uviedla hovorkyňa. Výroba všetkých modelov má byť opätovne spustená v utorok 21. júla.

Pripravujú produkciu nového modelu

Pravidelné plánované odstávky výroby slúžia podľa Makayovej predovšetkým na údržbu a kontrolu výrobných zariadení, automatizačnej techniky a robotov.

"Ide o časovo a technicky náročné činnosti, ktoré nie je možné realizovať počas bežiacej výroby," objasnila. V tomto období sa fabrika navyše pripravuje na integráciu modelu Škoda Karoq do existujúcej linky malých mestských vozidiel.

"Nový projekt si vyžaduje rozsiahle úpravy v rámci integrácie technológií v montážnej a agregátnej hale. S montážou nového modelu súvisí tiež napasovanie dopravníkovej techniky, úprava logistických tokov a s tým spojené prestavby v okolí linky," doplnila hovorkyňa.

Štart produkcie 9. modelu v produktovom portfóliu je naplánovaný na jeseň tohto roka.

Pilier slovenského exportu

Počas celozávodnej odstávky výroby zostane v bratislavskom závode pracovať niekoľko stoviek zamestnancov. Časť z nich sa bude podieľať na činnostiach v súvislosti s údržbou zariadení a integráciou modelu Škoda Karoq do výroby.

Prítomnosť ďalších pracovníkov je zase nevyhnutná z dôvodu zodpovednosti za ochranu závodu, energetiku, plánovanie či finančné uzávierky.

Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 6 miliónov vozidiel.

Je pilierom slovenského exportu, jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov v krajine a spolu so svojimi zamestnancami aj najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už viac ako 4,5 mld. eur.

Vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii electric, ŠKODA CITIGOe iV. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky a podvozky, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.