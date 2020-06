Slovak Lines začína s prevádzkou letných autobusových spojov

Sezónne linky sú oproti vlaňajšku rozšírené.

26. jún 2020 o 10:28 SITA

BRATISLAVA. Spoločnosť Slovak Lines. a. s., začína od piatka 26. júna, resp. od tohto víkendu s prevádzkou rozšírených letných autobusových spojov do okolitých krajín, ale aj na Slovensku.

Tradičná sezónna linka k rakúskemu Neziderskému jazeru funguje každý týždeň od piatka do nedele, vedie cez Neusiedl am See a po čase je opäť predĺžená do Podersdorfu am See so známym majákom.

Dopravca znovu zaviedol aj spojenie do neďalekého Parndorfu, tiež v Rakúsku, funguje v piatok a sobotu, zamerané je najmä pre nákupuchtivých v miestnom outlete.

K novinkám v jednodňových letných zájazdoch Slovak Lines patria v Česku Lednice so zámkom, záhradou a skleníkom a Zlín so zoologickou záhradou a zámkom Lešná.

Tieto linky fungujú počas oboch víkendových dní. Červené autobusy dopravcu budú každú sobotu a nedeľu jazdiť aj do Bojníc so zámkom a zoo, do Veľkého Mederu, kde je vyhľadávaný akvapark, ako aj do rekreačno-športového areálu v Šamoríne.

"Tohtoročné leto bude pre mnohých iné. Dovolenkové plány pri mori sa pre zrušené lety či obavy zmenili, isté je len jedno, leto si treba poriadne užiť," povedal generálny riaditeľ Slovak Lines Pavol Labant.

"Preto sme sa rozhodli rozšíriť našu pravidelnú letnú ponuku o nové destinácie, ktoré ponúkajú more možností objavovať jedinečné miesta za humnom," dodal Labant.