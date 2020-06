Aeroflot lietal mimo Ruska napriek zákazu Kremľa

Pre pandémiu COVID-19 zakázala lety do zahraničia aj ruská vláda.

25. jún 2020 o 16:04 TASR

MOSKVA. Ruská letecká spoločnosť Aeroflot v júni pokračovala v preprave cestujúcich do Európy, aj keď medzinárodná letecká doprava bola z dôvodu koronavírusovej pandémie zastavená a ruská vláda vydala zákaz letov do zahraničia, informoval ruský denník Vedomosti.

Dodal, že lietať sa dalo napríklad do New Yorku, Paríža i Londýna.

Dvaja zamestnanci spoločnosti Aeroflot pre Vedomosti uviedli, že spoločnosť obchádza spomínaný zákaz tým, že tieto lety deklaruje ako nákladné, pričom letenky za ne sa predávajú "so súhlasom Federálnej agentúry pre leteckú dopravu". Letenky sa nijako nepropagujú a stoja rádovo viac ako zvyčajne.

Portál Meduza dodal, že z dôvodu uzavretých európskych hraníc si letenky na tieto lety môžu zakúpiť len občania EÚ alebo Rusi, ktorí majú občianstvo alebo povolenie na pobyt v jednej z európskych krajín. Spiatočné lístky nie sú na predaj.

Podľa denníka Vedomosti spoločnosť Aeroflot najmenej od začiatku júna lieta z Moskvy do Frankfurtu nad Mohanom, Paríža, Londýna, New Yorku, ale aj do Soulu a Tel Avivu.

Spočiatku spoločnosť prevádzkovala lety do týchto miest raz týždenne, ale od druhého júnového týždňa sa lety do týchto miest, s výnimkou hlavných miest Izraela a Južnej Kórey, začali prevádzkovať dvakrát týždenne.

Následne sa do letového poriadku pridal týždenný let do Nice a dva do Barcelony.

Minulý týždeň sa objavili aj dva lety do Ríma, uviedol portál Vedomosti, ktorý pritom citoval údaje z rezervačného systému dopravcu.

Skúmal ho aj spravodajský portál RBK, ktorý zistil, že z Moskvy sa 28. alebo 30. júna dá letieť aj do New Yorku. Okrem toho na webovej stránke Aeroflotu sa dajú kúpiť už i spiatočné letenky. Z New Yorku sa do Moskvy možno vrátiť napríklad 1. augusta.