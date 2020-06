Ministerstvo požičia samosprávam na vykrytie výpadkov z daní

Zástupcovia ministerstva financií rokovali s Úniou miest Slovenska.

24. jún 2020 o 17:45 (aktualizované 24. jún 2020 o 18:49) TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo financií SR rozpracuje variant možnej pôžičky pre samosprávy na Slovensku.

Prostredníctvom nej by vedeli samosprávy vykryť výpadok v podielových daniach, ktorý spôsobila koronakríza.

Po stredajšom rokovaní zástupcov rezortu financií a Únie miest Slovenska (ÚMS) na bratislavskom magistráte to oznámil prezident ÚMS i primátor Trenčína Richard Rybníček a minister financií Eduard Heger (OĽaNO).

"Predbežne sme sa dohodli, že ministerstvo financií rozpracuje variant možnej pôžičky pre mestá a samosprávy na Slovensku. Znamenalo by to, že sa dofinancuje úroveň podielových daní roku 2020, kde máme výpadky," priblížil Rybníček.

Každá samospráva zároveň podľa jeho slov bude môcť individuálne rokovať o ďalších pôžičkách zo strany štátu.

"Ten je nám schopný požičať financie na fungovanie a investície samospráv oveľa lepšie ako súkromný sektor a banky," podotkol prezident ÚMS.

Ako tvrdí, štát a samosprávy si takto vzájomne pomôžu. Kým zo strany štátu to bude pomoc vo forme pôžičky, mestá či obce sa zas budú vedieť po koronakríze vedieť lepšie vyrovnať so svojimi rozpočtami, poskytnúť služby obyvateľom i zlepšiť a zvýšiť investície do školských zariadení či komunikácií.

"Takýmto spôsobom sa zabezpečí zamestnanosť a rozvoj ekonomiky," vyhlásil Rybníček.

Minister financií uviedol, že štát a samosprávy sú na jednej lodi a je potrebné spolupracovať.

"Pôjdeme do modelu pôžičiek, pretože by bola škoda nevyužiť lepšie podmienky, ktoré má v tomto prípade štát pri získavaní peňazí na investičný stimul do ekonomiky," vyhlásil.

Upozornil, že nielen samosprávy, ale aj štát má výpadky v príjmoch. "To celé bremeno nesieme spolu, preto je potrebné pomáhať si, kde sa dá," poznamenal.

Rybníček a Heger sa zároveň na stretnutí zhodli, že je potrebná hĺbková reforma verejnej správy.

ÚMS chce pomôcť vláde SR s touto reformou, aby sa v tomto volebnom období aj zrealizovala.

"Aby sa spôsob financovania samosprávy, spôsob kompetencií a vôbec fungovania krajiny zefektívnil," podotkol prezident ÚMS.