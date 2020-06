Doležal chce dostať Slovensko na mapu konferenčného biznisu

V Bratislave by mohlo vzniknúť moderné a multifunkčné centrum.

22. jún 2020 o 17:41 TASR

BRATISLAVA. Rezort dopravy hľadá spôsoby, ako opätovne naštartovať cestovný ruch na Slovensku. Pomoc by mala prísť aj v oblasti kongresového turizmu.

Uviedol to minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Slovensko na mapu konferenčného biznisu

V Bratislave by tak po vzore okolitých štátov mohlo vzniknúť moderné a multifunkčné centrum, kde sa budú konať národné aj svetové kongresové a kultúrne podujatia.

"Prinieslo by to Slovensko na mapu konferenčného biznisu, kde je teraz len biele miesto," skonštatoval Doležal.

Miliónové príjmy

Prínos by to podľa neho malo aj pre samotnú Bratislavu cez miestne dane, ale aj pre tamojšie firmy, reštaurácie, hotely, taxíky či prekladateľov. Odhadovaný ročný prínos do ekonomiky by mohol byť zhruba 100 miliónov eur.

Výhodou podľa Doležala je, že kongresy sa dohadujú dlho dopredu. Teraz sa už riešia tie na roky 2023 až 2024.

Množstvo pracovných príležitostí

Na jeden kongres príde okolo 3000 zahraničných hostí, odhadol generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy Radúz Dula. Zarátať však treba aj usporiadateľov a personál.

"Ide o obrovské akcie, kde by mohli nájsť prácu ľudia, čo prišli v cestovnom ruchu o prácu," poznamenal Dula s tým, že v službách môže stratiť zamestnanie pre pandémiu až 30 000 ľudí. Práve konferenčný biznis by tak mohol byť pre nich príležitosťou.

Cestovný ruch podľa rezortu dopravy utrpel obrovské straty. Minulý týždeň predstavilo ministerstvo aj nový model dovolenkových rekreačných poukazov, pričom príspevok na rekreáciu by mal preplácať zamestnávateľom štát.