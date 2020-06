Poslanecký prieskum v Sociálnej poisťovni: Používajú 49 rôznych informačných systémov

Treba zefektívniť informačné systémy, hovorí Lucia Drábiková z OĽaNO.

22. jún 2020 o 13:46 SITA

BRATISLAVA. V Sociálnej poisťovni je nevyhnutné zefektívniť informačné systémy. Po pondelňajšom poslaneckom prieskume v Sociálnej poisťovni to uviedla členka parlamentného sociálneho výboru Lucia Drábiková (OĽaNO).

"Je potrebné vytvoriť inteligentný formulár, na ktorom sa už pracuje," povedala na brífingu.

Upozornila na to, že parlament by mal prijať úplne nový zákon o sociálnom poistení. "Ten súčasný bol už mnohokrát novelizovaný a je veľmi komplikovaný," povedala.

Pracujú na 49 rôznych systémoch

Dodala, že len počas pandémie prijal parlament deväť legislatívnych zmien, ktoré sa museli preniesť do formulárov.

"Chceli sme sa opýtať, ako v Sociálnej poisťovni fungujú informačné systémy a ako ich poisťovňa plánuje zlepšiť," povedal predseda parlamentného hospodárskeho výboru Peter Kremský (OĽaNO).

Zamestnanci Sociálnej poisťovne podľa neho pracujú na 49 rôznych informačných systémoch. "Je to pre nás nepredstaviteľné, ako to môže poisťovňa zvládnuť, je to ešte veľmi dobre, ako to dopadlo," povedal.

Nespokojný je aj s fungovaním informačných liniek. "Bežne sa asi 10 percent ľudí do Sociálnej poisťovne nedovolá na informačné linky, počas korony sa nedovolali dve tretiny ľudí," tvrdí Kremský. Ako dodal, na informačné systémy sa v Sociálnej poisťovni už vynaložilo veľa peňazí.

Vzrástol nápor na vyplácanie dávok

Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ľubomír Vážny (Smer-SD), ktorý je súčasne poslancom Národnej rady, poukázal na to, že od začiatku apríla do polovice júna poisťovňa vyplatila takmer milión dávok.

Za rovnaké obdobie vlaňajška pritom poisťovňa vyplatila 400-tisíc dávok. "Nápor na vyplácanie dávok vzrástol 2,5-násobne, ale klesol nám počet disponibilných zamestnancov o 20 percent, v niektoré dni až o 40 percent," povedal.

Podľa neho to bola komplikovaná situácia. "Som rád, že sme to v zákonom definovanej lehote zvládli," uviedol.

Na splnenie zákona poisťovňa podľa neho využila 51-tisíc nadčasových hodín. "Patrí za to ocenenie pracovníkom Sociálnej poisťovne," dodal Vážny.