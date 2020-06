Prezidentka: Fond obnovy je veľkou príležitosťou urobiť reformy

Čaputová sa stretla s vicepremiérkou Remišovou.

18. jún 2020 o 11:32 (aktualizované 18. jún 2020 o 12:33) TASR

BRATISLAVA. Fond obnovy, teda dodatočný balík peňazí od Európskej komisie, ktorý je určený na vykonanie reforiem, je podľa prezidentky Zuzany Čaputovej veľkou príležitosťou. Uviedla to po rokovaní s vicepremiérkou pre investície a informatizáciu Veronikou Remišovou (Za ľudí).

Na spoločnom stretnutí rozoberali aj problematiku informatizácie spoločnosti, ktorá podľa prezidentky nie je optimálna.

Najmä pre budúce generácie

Prezidentka na margo fondu obnovy uviedla, že je to obrovská príležitosť urobiť reformy a realizovať investície práve do oblastí, ktoré by mali slúžiť najmä budúcim generáciám. V rámci tohto fondu by malo Slovensko dostať vyše sedem miliárd eur.

"Tie prioritné oblasti, ktoré sú nateraz identifikované, sú v súlade s tým, o čom dlhodobo prebieha spoločenská debata," povedala prezidentka s tým, že nimi sú napríklad oblasti zdravotníctva, školstva, sociálna oblasť, oblasť životného prostredia.

Remišová zdôrazňuje medzi inými aj oblasť justície.

Súhlasí s prezidentkou, že dodatočné peniaze od Komisie majú byť investované tak, aby z nich profitovali budúce generácie.

"Pretože sú to peniaze, ktoré budúce generácie budú splácať a preto budúce generácie z toho musia profitovať," dodala vicepremiérka.

Vytvoria národný tím reforiem?

Ako však upozornila prezidentka, dôležitá je spôsobilosť štátu jednak tieto prostriedky získať a následne aj zrealizovať implementáciu jednotlivých projektov.

Čaputová uviedla, že sa s Remišovou rozprávali aj o tom, či vicepremiérka uvažuje nad zapojením externého prvku. "Uvažuje sa o vytvorení národného tímu reforiem," dodala prezidentka.

Ako doplnila, v informatizácii je množstvo výziev: "Je to dôležitá oblasť preto, lebo vo výsledku je zjednodušenie života pre bežných občanov, stransparentnenie procesov, čiže benefity kvalitnej informatizácie spoločnosti sa týkajú naozaj všetkých, pretože sa rovnako týkajú aj všetkých rezortov."

"Oblasti, o ktorých sme sa rozprávali, sú prioritne službou občanom," poznamenala Remišová na margo stretnutia. A to či už ide o eurofondy, ktoré by sa mali čerpať jednoduchšie, alebo o digitalizáciu, ktorá takisto slúži ako nástroj na to, aby sa obyvateľom uľahčil kontakt so štátom.

Ako doplnila, v oblasti informatizácie chce dosiahnuť, aby vyhrávali tí, ktorí majú najlepšie nápady. "Chceme obnoviť aj dôveru ľudí v štát. Aby ľudia uverili, že štát je tu pre nich a že v prvom rade máme na mysli verejný záujem a verejné blaho," skonštatovala vicepremiérka.