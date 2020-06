Pražské letisko postupne oživuje prevádzku, aerolínie obnovujú ďalšie spojenia

V súčasnosti v českej metropole funguje už osemnásť medzinárodných pravidelných liniek.

16. jún 2020 o 15:24 SITA

BRATISLAVA. Letisko Václava Havla v Prahe postupne oživuje svoju prevádzku, letecké spoločnosti totiž priebežne obnovujú svoju činnosť a pridávajú ďalšie spojenia.

V súčasnosti z letiska v českej metropole funguje už osemnásť medzinárodných pravidelných liniek, ktoré zabezpečuje jedenásť dopravcov do pätnástich miest v Európe.

Ďalšie pravidelné linky

Ako vyplýva z informácií na portáli pražského letiska, najnovšie od začiatku tohto týždňa sú v prevádzke opäť aj spojenia do Bruselu, Mníchova, Belehradu, Košíc a Budapešti.



Letecké spoločnosti oznámili, že do konca júna, v júli a auguste začnú prevádzkovať ďalších 42 pravidelných liniek do 39 destinácií, z toho tri nové spojenia na londýnske letisko Heathrow (ČSA), do Tirany a Varny (obe Wizz Air).

Tieto linky bude prevádzkovať sedem spoločností, väčšinu z nich Ryanair (21) a Smartwings (11). Letisko v Prahe má potvrdené obnovené linky od sedemnástich leteckých spoločností a s ďalšími priebežne rokuje.

Koncom tohto týždňa bude mať priame letecké spojenia do sedemnástich destinácií od dvanástich leteckých spoločností.

Záujem cestujúcich o lietanie

Predseda predstavenstva spoločnosti Letiště Praha, a. s., Václav Řehoř informoval, že intenzívnymi rokovaniami s leteckými dopravcami sa letisku postupne darí obnovovať priame letecké spojenia, ktoré fungovali pred začiatkom koronakrízy.

"Máme potvrdené obnovené linky do celkovo 55 destinácií. Letecké spoločnosti sa na linky vracajú v závislosti od uvoľňovania podmienok na cestovanie, ale tiež najmä v reakcii na záujem cestujúcich o lietanie. Ten bude v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch kľúčový pre úspech obnovených spojení," uviedol Řehoř.



České aerolínie (ČSA), člen skupiny Smartwings Group, obnovili pravidelné lety z Prahy postupne zatiaľ do siedmich miest - najprv do Amsterdamu, Frankfurtu nad Mohanom, Paríža, Štokholmu, Bukurešti a najnovšie do Košíc a Budapešti.

Kľúčové destinácie

Český národný dopravca začne v stredu lietať aj do Keflavíku na Islande, do konca júna do Kyjeva, Londýna a začiatkom júla do Odesy.

Smartwings lieta do Splitu, v júli bude prevádzkovať lety na viaceré grécke ostrovy.



"Naším hlavným cieľom je obnoviť priame letecké spojenia do tzv. kľúčových destinácií, čo sú veľké európske mestá, ktoré zároveň fungujú ako prestupné letecké uzly. Sem patria napríklad Londýn, Frankfurt, Paríž, Amsterdam, Madrid alebo Viedeň," povedal Řehoř s tým, že celkovo majú vytipovaných 45 takých destinácií.

"V súčasnosti máme potvrdené letecké spojenia do 24 z nich, čo je viac než polovica," dodal šéf pražského letiska.