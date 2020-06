Letiská v Bratislave a Košiciach ožívajú, dominujú dovolenkové destinácie

Wizz Air v pondelok obnovuje linku medzi Bratislavou a Sofiou, České aerolínie spojenie Prahy s Košicami.

15. jún 2020 o 10:44 SITA

BRATISLAVA. Letiská v Bratislave a Košiciach po troch mesiacoch začínajú v pondelok opäť vybavovať lety na prvých pravidelných linkách.

Nízkonákladová spoločnosť Wizz Air od 15. júna obnovuje prevádzku pravidelného leteckého spojenia Bratislavy a Sofie a České aerolínie zas pravidelné lety medzi Prahou s Košicami.

Umožnilo to otvorenie hraníc a uvoľnenie cestovania s vybranými devätnástimi krajinami Európy.

Na letiskách, pre cestujúcich, letecký personál aj pre dopravcov platia upravené epidemiologické opatrenia.

Bratislava prijala let zo Sofie

Lietadlo Wizz Air Airbus A321 zo Sofie pristálo na bratislavskom letisku už v pondelok ráno, do bulharskej metropoly plánuje odletieť popoludní o 14:45.

Obnovená pravidelná linka z Bratislavy do Sofie bude podľa bratislavského letiska fungovať v júni trikrát, od júla štyrikrát týždenne. Let Českých aerolínií z Prahy do Košíc má plánovaný prílet v pondelok o 13:45 a odlet do českej metropoly o 14:30.

Český dopravca bude na tejto trase lietať trikrát v týždni - v pondelok, stredu a piatok. Na linke bude podľa košického letiska využívať lietadlo typu ATR pre 64 cestujúcich, frekvenciu letov postupne zvýši a návrat na pôvodnú úroveň trinásť letov za týždeň predpokladajú od 1. septembra.

Dovolenkové destinácie

Od druhej polovice júna má pravidelné sezónne letecké linky naplánované z Bratislavy aj Smartwings.

Využívajú ich cestovné kancelárie aj individuálni cestovatelia. Počas tohtoročnej letnej sezóny by mali z Letiska M. R. Štefánika smerovať letecké linky dopravcu na grécke ostrovy Kréta (Heraklion), Rodos, Zakynthos a Korfu, do bulharského Burgasu či do Larnaky na Cypre.

Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair plánuje začať lietať z Bratislavy od júla - do Burgasu, do Pafosu na Cypre, ako aj do gréckej Solúni (Thessaloniki) a na ostrov Korfu. Írsky dopravca plánuje obnoviť lety do gréckej metropoly Atény a na ostrov Malta chce začať lietať od zimného letového poriadku koncom októbra.

Spojenie Košíc s Viedňou

Rakúska spoločnosť Austrian Airlines plánuje obnoviť pravidelnú linku medzi Košicami a Viedňou 22. júna.

Prevádzkovať ju bude štyrikrát týždenne - lety z Košíc do Viedne zabezpečí v pondelok popoludní, vo štvrtok ráno a popoludní a v sobotu ráno, z Viedne do Košíc v pondelok popoludní, v stredu večer, vo štvrtok popoludní a v piatok večer.

Očakáva sa, že na jeseň zvýši frekvenciu na pôvodných trinásť letov v týždni. Obnovenie leteckých spojení spoločností LOT, Ryanair a Wiz Air podľa košického letiska závisí od rozhodnutia Ústredného krízového štábu o uvoľnení osobnej dopravy do Poľska a Veľkej Británie.

Letisko Poprad - Tatry zatiaľ počíta s prvými charterovými letmi do Bulharska od začiatku júla.

"Na základe dopytu verejnosti sa cestovné kancelárie čoskoro rozhodnú i o ostatných dovolenkových destináciách," informuje letisko na svojom portáli.

Lety medzi SR a Veľkou Britániou a Tureckom zatiaľ nie sú povolené v dôsledku nepriaznivej epidemiologickej situácie v týchto krajinách. Linka Wizz Air z Popradu do Londýna - Lutonu je pozastavená minimálne do 21. júna.

Prekryté dýchacie cesty, dezinfekcia

Základným pravidlom pri dodržiavaní hygienických podmienok na letiskách podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR zostáva povinnosť mať prekryté ústa a nos rúškom či šatkou v priestoroch letiska.

Rovnako musí byť zabezpečená dezinfekcia rúk. Uprednostňuje sa bezkontaktné vybavovanie cestujúcich a batožiny, ako aj bezhotovostný predaj na palube lietadla. Na letiskách musí byť zachovaný minimálne dvojmetrový odstup v rade stojacich osôb. Nariaďuje sa meranie telesnej teploty cestujúcim, ktorí na Slovensko prilietajú. Toto opatrenia platí pre každý let.

Zároveň každý člen leteckého personálu musí byť pravidelne monitorovaný a sleduje sa jeho zdravotný stav. Nevyhnutnosťou ostáva pravidelná dezinfekcia priestorov letiska aj samotných lietadiel.