Daňoví poradcovia budú s Hegerom rokovať o novele daňového poriadku

Zefektívniť chce tiež daňové kontroly a umožniť spoločné daňové kontroly aj na Slovensku.

11. jún 2020 o 18:56 SITA

BRATISLAVA. Daňoví poradcovia vítajú možnosť aktívne sa zúčastniť na príprave novely daňového poriadku.

Reagovali tak na štvrtkové vyjadrenia ministra financií Eduarda Hegera, ktorý otvoril verejnú diskusiu k pripravovanej novele s tým, že jej cieľom má byť zvýšiť efektivitu výberu daní.

Efektívnejšie daňové kontroly

Ambíciou štátu je pritom daňovníkom viac sprístupniť daňový index, aby mali viac informácií o svojom hodnotení.

Zefektívniť chce tiež daňové kontroly a umožniť spoločné daňové kontroly aj na Slovensku.

Umožnilo by to kontrolovať všetky transakcie a subjekty, ktoré sa na jednotlivých obchodoch podieľajú.

Zámerom tiež bude rozšíriť register diskvalifikovaných osôb aj na subjekty, ktoré si neplnia svoje daňové povinnosti. Tie by potom napríklad nemohli vykonávať funkcie štatutárov.

Transparentný daňový index

Slovenská komora daňových poradcov pozitívne vníma nápad stransparentniť daňový index tak, aby podnikatelia vopred vedeli, čo majú splniť a aké benefity získajú.

V súvislosti so simultánnymi daňovými kontrolami vnímajú možné urýchlenie vypátrania a eliminácie celého reťazca podvodného konania.

Zamerané by však mali byť iba na konkrétnu problematickú reťazovú transakciu a nemali by sa týkať všetkých transakcií všetkých kontrolovaných subjektov, pretože by mohlo dôjsť k porušeniu ich daňového tajomstva.

"Každý z kontrolovaných subjektov je oprávnený nahliadnuť do celého spisu z kontroly a mal by tak možnosť dozvedieť sa o všetkých transakciách ostatných podnikateľov, ktorých daňová správa kontroluje, a to aj o údajoch nesúvisiacich s problematickou reťazovou transakciou," tvrdí Juraj Vališ zo Slovenskej komory daňových poradcov.

Rozšírenie využívania registra diskvalifikovaných osôb aj na opakované porušovanie daňových zákonov s následným vylúčením z vykonávania funkcie štatutárneho orgánu v žiadnej obchodnej spoločnosti by si podľa daňových poradcov malo vyžadovať aj posúdenie súdu.

"Keďže ide o výrazný zásah do práv občana, budeme sa snažiť, aby zápisy do Registra diskvalifikácie boli možné až po preskúmaní súdom," tvrdí Vališ s tým, že môže nastať situácia, že podnikateľ sa vo veci rozhodnutia v daňovom konaní obráti na súd a v prípade, ak by súd rozhodol v jeho prospech a rozhodnutie finančnej správy by zrušil, štatutár by bol neoprávnene vymazaný z dôvodu zápisu do Registra diskvalifikácií a mohol by sa následne domáhať náhrady škody.

"Hrozba zápisu štatutára do Registra diskvalifikácií nesmie odrádzať daňové subjekty, ktoré majú odlišný názor na výklad často nejednoznačných daňových predpisov, od možnosti obrany svojich práv na súde,“ dodal.