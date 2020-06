Slovenská firma Aliter Technologies vstúpila do britskej spoločnosti Runecast

11. jún 2020 o 16:48 SITA

BRATISLAVA. Slovenská IT firma Aliter Technologies kapitálovo vstúpila do britskej spoločnosti Runecast. Firma Aliter Technologies zaoberajúca sa riešeniami na podporu krízového riadenia vojenského a nevojenského charakteru, IKT infraštruktúrou a bezpečnosťou o tom informovala v správe.

,,Vstup do spoločnosti Runecast nám poskytuje priestor pre ďalšiu expanziu na zahraničných trhoch, ktoré sú pre nás kľúčové. Spoločnosť Runecast patrí k lídrom v oblasti automatizovanej analýzy, monitoringu a riadenia stability, bezpečnosti a návratnosti investícií do lokálnej aj cloudovej infraštruktúry,” povedal generálny riaditeľ Aliter Technologies Peter Dostál.

,,Výhodou IT sektora je, že nepozná fyzické hranice. Pred časom sme vstúpili aj na kanadský trh investíciou do cloudovej spoločnosti Tidal Migrations, kapitálový vstup do Runecastu len podčiarkuje zvyšovanie našich kompetencií v oblasti cloudových služieb,” dodal Dostál.



Aliter Technologies je dodávateľom NATO a iných medzinárodných organizácií, rezortov obrany a vnútra a veľkých nadnárodných spoločností v oblasti obranného a bezpečnostného priemyslu.

Runecast je produktová spoločnosť, ktorá poskytuje platformu zameranú na prediktívnu analýzu, monitoring, reporting a audit IKT infraštruktúry za účelom identifikácie konfiguračných problémov a súladu s bezpečnostnými normami pre systémy prevádzkované v lokálnych alebo cloudových prostrediach.