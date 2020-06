Britské domácnosti chcú vykurovať vodou zo zatopených baní

Voda sa zohrieva prirodzenou cestou v zemskej kôre.

11. jún 2020 o 18:45 SITA

BRATISLAVA. V Británii chcú využívať na vykurovanie domácností vodu zo zatopených baní. Systém vyskúšajú už čoskoro v grófstve Durham. Informuje o tom BBC.

Voda sa pritom zohrieva prirodzenou cestou v zemskej kôre. Potom ju vypumpujú zo zatopených baní a použijú na kúrenie.

Celkovo 1500 obyvateľov dediny si ani nevšimne, z akého zdroja majú teplú vodu v radiátoroch. Ak projekt uspeje, pomôže krajine dosiahnuť cieľ stať sa do roku 2050 uhlíkovo neutrálnou.

Potenciál je obrovský, keďže približne štvrtina britských domov leží na uhoľných poliach. I keď množstvo baní nebude vhodných na takéto využitie, odborníci dúfajú, že zvyšné budú slúžiť ako stále zdroje teplej vody.



Predaj teplej vody by takisto pokryl náklady na pumpovanie baní, čo musia robiť tak či tak, aby predišli vyliatiu špinavej vody na povrch. Je to takisto dobrá správa pre životné prostredie, keďže výroba tepla pre domácnosti, obchody či priemysel je najväčším zdrojom britských emisií - konkrétne predstavuje až 40 percent produkcie oxidu uhličitého.



"Uhlie nám tu zanechalo tento veľký historický odkaz a možnosť využiť ho ako zdroj zelenej energie je neskutočne pozitívna správa," vyjadril sa minister pre energie Kwasi Kwarteng.



Jeremy Crooks z Coal Authority, ktorý je zodpovedný za zatvorené bane, vyhlásil, že "ľudia si v súčasnosti uvedomujú škody súvisiace s klímou a preto vidia nové možnosti". Objasnil, že za vhodných podmienok by boli náklady porovnateľné so zemným plynom, ktorý vykuruje 95 percent britských domácností s ústredným kúrením.



Vodu z baní by však museli následne ohrievať pomocou tepelného čerpadla, čo predstavuje určitú produkciu uhlíka. Podľa Coal Authority by sa snažili získať elektrinu na prevádzku čerpadla z obnoviteľných zdrojov všade, kde by to bolo možné.



Hydrogeológ Dave Banks spomína aj ďalšie výhrady, ako napríklad nedostatočné zmapovanie baní alebo nákladná údržba zariadení v dôsledku kvality vody.



Podobné plány majú aj v Rugeley v Staffordshire, kde chcú vybudovať dedinu s 2300 domácnosťami a vykurovať ich sčasti vodou z nefunkčných baní. Na severe Anglicka plánujú vytvoriť 14 systémov na vykurovanie vodou z baní, pričom vo zvyšku Anglicka by malo vzniknúť sedem takýchto projektov, v Škótsku päť a vo Walese štyri.



Technológiu by mohli využiť v krajinách, ako je napríklad Poľsko, kde majú tuhé zimy a množstvo baní.