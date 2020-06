Heger chce nastaviť zákony tak, aby ľudí motivovali platiť dane

Ministerstvo financií pripravuje zmeny v zákone o daňovom poriadku.

11. jún 2020 o 11:33 (aktualizované 11. jún 2020 o 12:21) TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo financií (MF) chce nastaviť daňové zákony tak, aby ľudí motivovali platiť dane a boli za to odmeňovaní. Otvára preto zákon o daňovom poriadku.

Informoval o tom vo štvrtok na tlačovej konferencii minister financií Eduard Heger (OĽaNO).

"Štát zaostával voči súkromnému sektoru. MF spolu s finančnou správou vyberá a stará sa o financie všetkých občanov. Sme vláda dialógu a spolupráce a presadzujeme otvorené vládnutie. Otvárame daňový poriadok a chceme urobiť viacero dôležitých zmien," priblížil Heger.

Štát chce neplatičov tvrdo trestať

Štát chce podľa ministra nekompromisne postihovať všetkých, ktorí dane neplatia a okrádajú občanov.

Súvisiaci článok Dohoda s bankami o odvode by sa mala podľa Hegera dovŕšiť budúci týždeň Čítajte

"V tomto je úloha vlády zabezpečiť a dať finančnej správe všetky potrebné nástroje. Potrebujeme dostať do rozpočtu všetky dane, na ktoré má štát nárok. Boli tu rovní a rovnejší, toto musí skončiť. Zasiahnuť do tohto je otázkou jednak legislatívy, ale aj samotného výkonu. Naším cieľom je čestná a spravodlivá krajina s výkonnou ekonomikou," podotkol Heger.

Generálna riaditeľka daňovej a colnej sekcie na ministerstve financií Daniela Klučková priblížila, že novela sa opiera o tri piliere, ktoré majú priniesť zmeny.

"Je to jednak daňový index, o ktorom všetci vieme, ale nikto ho nevidel a nikto nevie, aké sú hodnotenia. Našou úlohou je urobiť zo 'skrytej Kolumbovej ženy' verejne známu persónu pre každého jedného, kto dane svedomito platí, či už zatriedením do tej lepšej skupiny alebo horšej pre to, aby vedel, v čom má pridať, aby sa z neho stal lepší daňový subjekt," priblížila Klučková.

Novelou zákona má byť riešená aj účinnejšia daňová kontrola.

"Budeme sa snažiť zaviesť tzv. spoločné alebo simultánne daňové kontroly. Tieto v podstate dnes už legislatívne vieme riešiť a majú aj nejakú realizáciu, ale iba vo vzťahu k zahraničiu. Našou snahou je, aby sa dokázali kontrolovať všetky transakcie a všetky subjekty, ktoré sa na jednotlivých transakciách alebo obchodoch podieľajú," vysvetlila Klučková.

Zmeny sa majú dotknúť aj registra diskvalifikácie. "Je to niečo, čo už v SR existuje. Je verejne dostupný a známy. Zatiaľ je v ňom evidovaných 262 fyzických osôb z pohľadu porušenia a nedodržiavania zákonov vo vzťahu k súdom. Tento register otvára možnosť aj pre iné organizácie v rámci republiky, aby boli včlenení do neho. Našou snahou je dostať tam také subjekty, ktoré si neplnia svoje daňové povinnosti voči finančnej správe, štátu, čo sa týka daní" doplnila Klučková.

Štát chce, aby firmy poctivo platili dane

Prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová doplnila, že finančná správa má za cieľ bojovať s daňovými podvodmi a na druhej strane chce byť partnerom poctivým daňovým subjektom.

"Spoľahlivé subjekty si zaslúžia viac, aby mali istotu, že sa oplatí poctivo a včas platiť dane. Je nevyhnutné rozšíriť zoznam benefitov, ktoré budeme týmto spoľahlivým subjektom poskytovať. Na druhej strane chceme urobiť kritériá pre hodnotenie indexu verejnými, to znamená, že každý subjekt bude vedieť, na základe akých kritérií a prečo je zaradený v danej skupine a čo môže urobiť pre to, aby sa zlepšil a bol viac spoľahlivým v očiach štátu," skonštatovala Wittenbergerová.

Časť benefitov by sa mala zamerať napríklad na oblasť sankčného mechanizmu, teda by sa mali uplatňovať iné sankcie voči spoľahlivým daňovníkom a nespoľahlivým.

"Môžeme sa baviť aj o výške asignácie dane voči tretiemu sektoru, prípadne uľavení sankcie voči omeškaniu v rádovo niekoľkých dní voči tým najspoľahlivejším," doplnila Wittenbergerová. Benefity by sa mali dotknúť aj niektorých lehôt.