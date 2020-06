Štátna pomoc podnikateľom nestačí. Takto si môžete pomôcť sami

Slovenská ekonomika sa vrátila do roku 2017.

22. jún 2020 o 0:00

Počítanie nových prípadov koronavírusu na Slovensku pomaly vytláča počítanie ekonomických následkov reštrikcií.

„Slovenská ekonomika je v tomto roku vo voľnom, viac než desaťpercentnom páde. Ten nás z pohľadu výkonu ekonomiky vracia v čase o tri roky dozadu,“ vyslovil guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír.

Strednodobá predikcia Národnej banky Slovenska (NBS) na najbližšie mesiace nepočíta s ideálnymi vyhliadkami pre podnikateľské prostredie. Základný scenár NBS očakáva dvojciferný prepad ekonomiky o 10,3 percenta.

Rýchly návrat rastu sa nekoná

Pandémia a následné uzavretie ekonomiky Slovenska a štátov EÚ mali obrovský negatívny dopad na živnostníkov, zamestnancov i firmy. Podľa údajov Štatistického úradu SR klesla v apríli priemyselná výroba o vyše 40 percent a tržby prevádzok pre obyvateľov o ešte viac.

„Návrat na predkrízové úrovne bude pomalý a žiadne zázraky nemožno očakávať. Ekonomickí analytici sa zhodujú, že predkrízovú úroveň ekonomiky dosiahneme až na konci roka 2021,“ predpovedá ekonomický analytik Tatra banky Juraj Valachy.

Predikcia NBS hovorí o predpoklade neistoty, čo ovplyvní správanie spotrebiteľov aj investorov. V menšej či väčšej miere môžu pretrvávať alebo sa sporadicky znovu objaviť aj jemnejšie formy núdzových karanténnych opatrení.

Ide o dôvody, pre ktoré podnikatelia nemôžu očakávať, že sa za týždne či mesiace vráti ich podnikanie do kondície, v akej bolo pred vypuknutím pandémie. Návrat bude pomalý a podniky, ktoré zvolia vyčkávaciu taktiku, sa ho nemusia dožiť. Otázkou je, ako prežiť vyše rok a pol trvajúci ekonomický prepad.

Prispôsobte podnikanie situácii

„Malí a strední podnikatelia krízu pocítia veľmi silne. Väčšinou nemajú také finančné rezervy ako veľké podniky a nevedia ani tak pružne zareagovať pri výpadku jedného odberateľa či dodávateľa,“ hodnotí situáciu Valachy.

„Na druhej strane sú veľmi pružní pri nachádzaní netradičných riešení a inovácií. To bola vždy ich silná stránka a práve v tejto dobe to môže byť ich konkurenčná výhoda oproti veľkým firmám,“ dodáva Valachy.

Nemožno čakať, že sa situácia vyvinie podľa očakávaní podnikateľa. Omnoho lepšou stratégiou prežitia je prispôsobiť sa jej.

„Kľúčovým vždy bolo aj bude schopnosť rýchlo reagovať na zmeny na trhu a prispôsobiť svoju ponuku požiadavkám zákazníkov. Ako ukázali uplynulé mesiace, stačí jedno vládne nariadenie a firma má problém pokryť náklady. Stavať biznis na očakávanom vývoji sa skrátka nedá, dá sa však diverzifikovať,“ hovorí Pavel Škriniar z Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

„Veľmi pekným príkladom je sektor stravovania. Niekto prevádzku zatvoril, niekto jedlo predával cez okienko a niekto začal aj s rozvozom,“ dodáva.

Ponaučenie teda znie, že netreba čakať. Vyčkávanie je drahé a karanténne opatrenia sa môžu kedykoľvek vrátiť. Je lepšie byť pripravený ako prekvapený.

Digitalizujte svoje služby

Ďalšou možnosťou, ako sa dostať viac k ľuďom, je internet. Už len preto, že v priemere šesť z desiatich spotrebiteľov na Slovensku si v uplynulom roku kúpilo nejaký tovar alebo službu online. Aktuálne čísla ukazujú, že pandémia zvýšila platby v e-shopoch o viac ako tretinu. Dostať sa na internet preto nebude otázkou prestíže, ale prežitia.

Začať podnikať online sa dá rýchlo aj lacno. Často sa stačí zaregistrovať u partnerov, ktorí združujú potenciálnych zákazníkov, a môžete začať predávať. Takéto platformy nájdete združené napríklad na Digitálnom trhu.

„Ide o priestor, ktorý spája ľudí s podnikateľmi. Zjednotil overených online partnerov, cez ktorých je jednoduché začať podnikať online. Bez komplikovaných registrácií a vybavovania, v rôznych oblastiach biznisu. Dokonca je možné využiť platobnú bránu, čo sa dá urobiť bez akejkoľvek administrácie navyše,“ hovorí Karol Radics z Tatra banky, ktorá Digitálny trh spustila.

Za mesiac fungovania Digitálneho trhu sa už u partnerov zaregistrovali stovky podnikateľov. Desiatky z nich získali nových klientov a zákazky z online priestoru, ktorý dovtedy nevyužívali. Vďaka digitalizácii viete nielen získať viacerých zákazníkov, ale aj rozšíriť podnikanie.

Osviežte predmet podnikania

Mnoho služieb, ktoré boli pred krízou vyhľadávané, môžu prestať byť zaujímavými a naopak, objavia sa nové výzvy.

„Bude sa meniť aj charakter domácej spotreby,“ očakáva Peter Kažimír.

Orientovať sa na nové možnosti na trhu je preto absolútnou prioritou. Vyčkávanie, že veci budú také, ako boli, je stratégiou bankrotu. Zároveň je treba iniciovať zmeny k lepšiemu aj rozšírením podnikania.

„Problematický môže byť aj návrat na pôvodné trhy. Výpadok v produkcii mohol odberateľov prinútiť hľadať alternatívy. Ak ich našli, nemusí byť pre nich už zaujímavé vrátiť sa k pôvodným objednávkam. Krízou pozmenené nákupné zvyklosti sa už nemusia vrátiť do predkrízových koľají. Je potrebné prispôsobiť sa tomu,“ vysvetľuje Pavel Škriniar.

„Bude potrebné modernizovať náš ekonomický model. Ten, ktorý nám posledné desaťročia dobre slúžil, ale svet sa zmenil,“ radí aj guvernér NBS.

Nové možnosti podnikania však ponúka práve internet. Umožňuje sprístupniť novú službu, uviesť na trh novinku alebo osloviť novú skupinu používateľov.

„Vďaka partnerom na Digitálnom trhu môžete rozšíriť predmet podnikania do internetového priestoru bez toho, aby ste museli programovať vlastné aplikácie,“ hovorí Radics.

Využite možnosti na udržanie finančnej stability

Peniaze v podnikaní sú dôležité nielen na prežitie, ale aj na rozvoj, napredovanie a udržanie zamestnanosti. Práve na takéto účely slúži možnosť čerpať úver so zárukou SIH Antikorona.

Ide o finančný nástroj na výhodné úverové financovanie udržania zamestnanosti v malých a stredných podnikoch. Pozostáva z úrokovej dotácie, ktorá môže byť poskytnutá až do výšky štyroch percent. Znamená to, že konečné úvery tak môžu byť pre podniky bezúročné.

„Okrem možnosti úverov so zárukou SIH Antikorona je stále možné, aby klient požiadal o odklad splátok na úvere. Rovnako má možnosť čerpať úver so zárukou EaSI do 25-tisíc eur so zvýhodnenou úrokovou sadzbou či požiadať o štandardné financovanie, prípadne prolongáciu poskytnutého kontokorentného úveru,“ hovorí vedúca oddelenia vývoja úverových produktov pre malých a stredných podnikateľov v Tatra banke Zuzana Malcová.

„Zaujímavá bude možnosť požiadať o úver so štátnou garanciou. Hoci presné podmienky ešte nie sú schválené, Tatra banka už žiadosti od klientov preberá. Aktuálne evidujeme viac ako 1300 žiadateľov. Pomocou je aj bezplatný podnikateľský účet,“ hovorí Malcová.

Dostatok financií dokáže zabezpečiť chod firmy v najťažšom období, kým sa ekonomika nezačne uzdravovať. Rovnako vytvorí investičný základ na nové podnikateľské výzvy či partnerstvá alebo na budovanie online biznisu, ktorý bude časom naberať na atraktivite. Pri správnom postupe môže byť súčasná kríza pre mnohých podnikateľov dokonca príležitosťou na rozvoj.

