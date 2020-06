Výnimky na fixný doplatok za lieky budú aj naďalej, Genas to kritizuje

Asociácia pre generické a biosimilárne lieky tvrdí, že sa opätovne zavádzajú netransparentné podmienky.

10. jún 2020

BRATISLAVA. Výnimky na tzv. fixný doplatok pacientov za lieky budú platiť aj naďalej. Legislatívnu zmenu v utorok odobril parlament.

Ministerstvo zdravotníctva argumentuje, že bez nej by od júla niektorým pacientom neúnosne narástli doplatky za lieky.

Asociácia Genas zmenu kritizuje

Asociácia pre generické a biosimilárne lieky Genas zmenu kritizuje. Tvrdí, že sa opätovne zavádzajú netransparentné podmienky a zvyšuje sa plytvanie verejnými financiami.

"Ak by sme na ministerstve nepripravili legislatívnu zmenu, od 1. júla by niektorým pacientom vznikol za ich lieky neúnosný nárast doplatkov, viac ako 50 eur za krabičku balenia. Ich predpísaná liečba by sa im tak stala finančne nedostupnou," povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).

Rezort tvrdí, že v nepriaznivej epidemiologickej situácii v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19 nie je možné niektorých pacientov, u ktorých by doplatok vzrástol, prestavovať na inú liečbu.

"V navrhovanom legislatívnom opatrení sme zároveň našli aj referenčné skupiny nezameniteľných liekov. V tých prípadoch by sa pacienti k lacnejšej liečbe ani dostať nevedeli. Ministerstvo vďaka svojmu opatreniu vyčíslilo potenciálnu úsporu v peňaženkách pacientov na viac ako desať miliónov eur, na ktorú sa poskladajú farmafirmy," dodal Krajčí.

Genas poukázal na to, že dostupnosť liečebnej terapie sa vstupom generík a biosimilárov na slovenský trh zvýšila a zdravotný systém získal možnosť odliečiť vyšší počet pacientov liekom obsahujúcim rovnakú účinnú látku za efektívne vynaložené zdroje.

Prezidentka asociácie Terézia Szádocka ozrejmila, že pôvodná legislatívna zmena mala zrušiť "nesystémovú" výnimku z fixného doplatku u liekov, ktoré majú dostupnú alternatívu a dosiahnuť súťažou zníženie ceny drahších liekov.

"Naďalej by ponechávala možnosť kompenzácie doplatkov u liekov, ktoré nemajú vo svojej referenčnej skupine generiká resp. biosimiláry, a tým by zabezpečila dostupnosť liečby pre pacienta s najnižším doplatkom," komentovala s tým, že by navyše priniesla úspory aj v oblasti vynakladania verejných zdrojov na zdravotníctvo.

Riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Peter Goliaš poznamenal, že klasickým argumentom výrobcov drahších liekov je, že ak stratia výnimku, vzniknú pacientom doplatky.

"Výnimka sa ale mala zrušiť len pre lieky s konkurenciou. Pacienti by tak mohli zmeniť liek tak, aby nič nedoplácali a súčasne by dostávali rovnako kvalitnú a účinnú liečbu. Alebo by výrobcovia svoje lieky zlacnili, aby sa udržali na trhu," reagoval.

Zmenu podporila Asociácia na ochranu práv pacientov

Legislatívnu zmenu z dielne ministerstva zdravotníctva naopak podporila Asociácia na ochranu práv pacientov.

"Ak by sa zákon neschválil, od 1. júla by nebolo možné kompenzovať doplatok pre 50 referenčných skupín, z toho iba 34 referenčných skupín obsahuje liek bez doplatku a 16 nemá možnosť lieku bez doplatku. Nemožnosť kompenzovať doplatok pacienta by sa týkala celkovo 141 liekov, generických, biologicky podobných aj originálnych. Doplatky za balenie lieku by sa pohybovali od 50 do 200 eur," povedala prezidentka asociácie Mária Lévyová.