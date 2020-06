Remišová: Európske peniaze by mali ísť aj na digitálnu transformáciu

Reformy by mali podľa Remišovej posunúť Slovensko o generáciu dopredu.

10. jún 2020 o 15:08 TASR

BRATISLAVA. Objem peňazí, ktoré dostaneme od Európskej komisie na veľké štrukturálne reformy, ktoré posunú Slovensko doslova o generáciu dopredu, by mali byť použité aj na digitálnu transformáciu.

Povedala to v stredu po rokovaní vlády vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí).

"Jednou z týchto veľkých reforiem by mala byť digitálna transformácia, ale nie digitálne služby štátu, z ktorých profituje zopár firiem, tečú tade obrovské peniaze a sú za tým obrovské záujmy, ale digitálne služby, kde bude kritická infraštruktúra v rukách štátu a kde budeme mať pre občanov zabezpečené kvalitné, dobré, včasné a bezpečné služby," zdôraznila Remišová.

V kontexte viacročného finančného rámca Európskej únie na roky 2021 - 2027 uviedla, že zatiaľ nepadla dohoda medzi členskými štátmi, čiže ešte nevedno, koľko peňazí Slovensko z eurofondov dostane.

"Momentálne nie je dohoda, že by podpora športu vôbec mohla byť financovaná z eurofondov a musíme sa o tom rozprávať aj s Európskou komisiou (EK). V prípade, že by to bolo možné, tak v prvom rade by to malo ísť na podporu športovej infraštruktúry, na športové aktivity mládeže a na rozvoj zdravého životného štýlu prostredníctvom športu," odpovedala vicepremiérka na otázku, či budú eurofondy použité aj na podporu športu.

Ako uzavrela Remišová, aktuálne jednotlivé rezorty posielajú svoje návrhy priorít do budúcej partnerskej dohody. Následne slovenské národné priority budú predmetom rokovania s EK.

"My sa budeme za Slovensko snažiť zastávať si svoje národné záujmy, to znamená presadzovať oblasti, ktoré sú pre nás prioritné a kam potrebujeme investovať peniaze. Tieto by sa mali pretaviť do návrhu ako, kde a koľko eurofondov v budúcom programovom období dostaneme," vysvetlila vicepremiérka.