Niektoré úseky R7 a časti D4 môžu otvoriť v polovici júla

NDS sa v prípade križovatky D4 a D1 podľa ministra omeškala z objektívnych dôvodov.

9. jún 2020 o 17:01 (aktualizované 9. jún 2020 o 17:14) SITA

BRATISLAVA. Prechod cez Dunaj v rámci budovanej D4 zahŕňa štyri navzájom spojené mosty. Dva z nich sa aktuálne podarilo spojiť.

Dokončenie tohto míľnika si prišiel v utorok pozrieť aj minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Ten prizval aj svojho predchodcu vo funkcii Árpáda Érseka (Most-Híd).

Most je súčasťou projektu stavby nultého bratislavského obchvatu. "Samotného zhotoviteľa čaká ešte veľa práce, takže v tejto chvíli je potrebné poďakovať a oceniť dokončenie tejto stavby, ale zároveň aj popriať veľa úspechov aj so samotným dokončovaním," vyhlásil Doležal.

Prepojenie dvoch veľkých častí Dunajského súmostia predstavuje podľa generálneho riaditeľa D4R7 Construction Michaela Heerdta značný míľnik celého projektu. "Ďalším naším cieľom je zrealizovanie aj zvyšných častí Dunajského súmostia, ktoré by sme chceli celé finálne odovzdať v roku 2021," priblížil.

Podľa Doležala treba zároveň otvorene povedať, že v súvislosti s touto stavbou sú aj problémy. "Verím, že aj v súčinnosti s ostatnými orgánmi tieto problémy budú vyriešené v súlade so zákonom," dodal minister dopravy. Čoskoro sa podľa jeho slov bude otvárať úsek R7 a časť D4, čo je "prakticky polovica tejto veľkej stavby".

Koncesionár a zhotoviteľ stavby už dostal všetky povolenia na otvorenie D4 a R7 od križovatky Rovinka po križovatku Holice. Oznámil to prevádzkový riaditeľ Zero Bypass Limited Tomáš Bežilla s tým, že sa čaká už len na nadobudnutie právoplatnosti.

Érsek poznamenal, že je hrdý na to, že mohol byť pri tom, keď sa dielo začalo realizovať. V súvislosti so zodpovednosťou za problematický násyp pri Jarovciach zdôraznil, že na kontrolu týchto záležitostí je na stavbe nezávislý dozor. "Nečakajte od ministra, ani od bývalého, ani od budúceho, aby vedel na každom kroku, čo sa vyváža, čo sa betónuje," doplnil.

Prechod cez Dunaj v rámci D4 zahŕňa štyri navzájom spojené mosty. Ide o tzv. Západné predmostie premosťujúce Jarovecké rameno, most cez Kajakársku dráhu, most cez Dunaj a tzv. Východné predmostie, ktoré premosťuje aj Biskupické rameno. Práve posledné dva spomenuté mosty sa aktuálne podarilo spojiť.

Projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt) zahŕňa stavbu 27 kilometrov dlhého diaľničného úseku D4 medzi Jarovcami a Račou a približne 32 kilometrov dlhého úseku rýchlostnej cesty R7 medzi Prievozom a Holicami. Koncesionárom projektu D4/R7 je spoločnosť Zero Bypass Limited, ktorá zabezpečuje financovanie, výstavbu a prevádzku obchvatu Bratislavy počas obdobia 30 rokov. Hlavným dodávateľom projektu je spoločnosť D4R7 Construction.

Spoločnosť má povolenia na predčasné užívanie pre úseky R7 na trase Ketelec - Dunajská Lužná - Šamorín - Holice a pre časť D4 Ketelec - Rovinka v celkovej dĺžke približne 30 kilometrov.

Ako spoločnosť v utorok potvrdila pre agentúru SITA, uvedené úseky tak bude môcť otvoriť v polovici júla.

Nesúlad so stavebným povolením

Pokiaľ ide o sporný násyp na rozostavanom úseku D4 pri bratislavských Jarovciach, hlavný zhotoviteľ D4 a R7 v okolí hlavného mesta uviedol, že všetky správy a posudky od relevantných inštitúcii už Špeciálnemu stavebnému úradu predložili.

Súvisiaci článok Polícia hovorí o nelegálnej ťažbe štrku, zhotoviteľ D4/R7 to odmieta Čítajte

"Ďalšie by sme im samozrejme doručili v prípade, ak by nás o to požiadali. Čo môžeme potvrdiť je, že aktuálne sa snažíme o skontaktovanie sa s príslušnými environmentálnymi inštitúciami," dodala pre agentúru SITA D4R7 Construction.

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (Sme rodina) začiatkom júna predpokladal, že spomínané úseky R7 a D4, ak všetko dobre pôjde, by mohli motoristi začať používať na konci júna.

Pôvodne mali byť tieto úseky v okolí hlavného mesta v rámci PPP projektu D4R7 v celkovej dĺžke 59 kilometrov hotové na prelome marca a apríla tohto roka.

Úseky R7 neboli podľa ministra dopravy odovzdané skôr, lebo neboli hotové a pripravené na užívanie.

O predčasnom odovzdaní cesty do užívania rozhodne Špeciálny stavebný úrad na ministerstve dopravy a výstavby.

"To predsa nemôžu rozhodnúť obyvatelia, stavebník, novinári, odborná a laická verejnosť," upozornil Doležal s tým, že sa nechce nechať ovplyvniť koncesionárom projektu.

"Je legitímny záujem koncesionára ten úsek čo najskôr otvoriť, lebo po otvorení bude mať teoreticky nárok na platbu za užívanie stavby. Motivácia je úplne jasná, ale týmto tlakom nemôžeme podľahnúť," dodal Doležal.

Koncesná zmluva podľa neho jasne uvádza, že stavba musí byť najskôr hotová a riadne skolaudovaná.

Špeciálny stavebný úrad predĺžil koncesionárovi o 90 dní lehotu na predkladanie materiálov, ktoré majú preukázať, či stavba časti D4 pri Jarovciach so sporným násypom je alebo nie je v súlade s verejným záujmom.

Minister dopravy v tejto súvislosti v stredu informoval, že konanie o dodatočnom povolení tejto stavby trvá od 9. januára tohto roka.

"Ide de facto o čiernu stavbu. Stavba nie je v súlade so stavebným povolením, so stavebným projektom. Preto je to v súlade s postupom špeciálneho stavebného úradu, že začal konanie o dodatočnom povolení stavby," povedal Doležal.

Znalecký posudok, ktorý rezort dopravy získal od vyšetrovateľa polície ešte vlani v októbri, podľa ministra jednoznačne tvrdí, že materiálové zloženie násypu pri Jarovciach nie je v poriadku, resp. nie je tam použitý vhodný materiál.

Konanie o dodatočnom povolení stavby na základe stavebného zákona môže mať iba dva výsledky: dodatočné povolenie alebo odstránenie stavby.

Omeškanie na križovatke

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) sa v prípade križovatky D4 a D1 podľa Doležala omeškala z objektívnych dôvodov.

Koncesionárovi tak podľa neho vzniká nárok na kompenzačnú udalosť, robí sa však všetko pre odovzdanie križovatky.

NDS podľa Doležala minulý týždeň odovzdala stavenisko spoločnosti Doprastav, ktorá má realizovať tzv. fázu jeden a zasunutie konštrukcií pod D1.

"Očakávame, že najneskôr vo štvrtom kvartáli odovzdáme stavbu naspäť koncesionárovi, aby mohol pokračovať vo výstavbe D4," avizoval.

V žiadnom prípade však podľa neho nebude ohrozený tzv. termín, na ktorý dáva pozor koncesionár. "Áno, sme tam v omeškaní, áno, vzniká koncesionárovi nárok na kompenzačnú udalosť, ale v súčasnosti robíme všetko pre to, aby sme túto križovatku odovzdali," ubezpečil Doležal.