Export Nemecka klesol najvýraznejšie za 70 rokov

Medziročný pokles exportu je najväčší od začatia evidovania údajov.

9. jún 2020 o 9:37 (aktualizované 9. jún 2020 o 11:15) TASR

WIESBADEN. Nemecký export klesol v apríli medziročne o vyše 31 percent. Informoval o tom v utorok nemecký štatistický úrad Destatis s tým, že ide o najvýraznejší pokles nemeckého vývozu za posledných 70 rokov.

Prudký pokles zaznamenal aj dovoz, ktorý klesol najvýraznejšie od svetovej finančnej krízy. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá prudko znížila ekonomickú aktivitu aj dopyt. Výsledkom je pokles obchodného prebytku Nemecka na takmer 20-ročné minimum.

Destatis informoval, že vývoz klesol v apríli v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka o 31,1 percenta po 7,7-percentnom poklese v marci. Aprílový údaj predstavuje najvýraznejší pokles exportu od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1950.

Prudký pokles vývozu zaznamenalo Nemecko na trhy najväčších obchodných partnerov v Európe a do USA, kde sa dôsledky pandémie prejavili najmä v apríli. V tomto mesiaci pôsobili karanténne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu počas celého obdobia, zatiaľ čo v marci iba dva týždne.

Export do Francúzska tak klesol o 48,3 percenta a do Talianska o 40,1 percenta. Vývoz do USA sa znížil o 35,8 percenta. Čiastočne situáciu kompenzovala Čína, kam nemecký vývoz klesol medziročne iba o 12,6 percenta.

Dovoz sa znížil o 21,6 percenta, zatiaľ čo v marci pokles dosiahol 4,4 percenta. V takomto rozsahu sa dovoz naposledy znížil v júli 2009 počas svetovej finančnej krízy. Výsledkom aprílového vývoja vývozu a dovozu je pokles obchodného prebytku na 3,5 miliardy eur zo 17,8 miliardy eur v apríli minulého roka. To je najnižší obchodný prebytok Nemecka od decembra 2000.

Na medzimesačnej báze klesol aprílový vývoz Nemecka po úprave o sezónne vplyvy o 24 percent po 11,7-percentnom poklese v marci. Dovoz zaznamenal pokles o 16,5 percenta, zatiaľ čo v marci klesol o päť percent. V obidvoch prípadoch ide o najväčší pokles od augusta 1990, keď sa so zverejňovaním medzimesačných údajov začalo.

Obchodný prebytok na sezónne upravenej báze dosiahol v apríli 3,2 miliardy eur. V marci predstavoval 12,8 miliardy eur.

Vývoj bol horší, než očakávali ekonómovia oslovení agentúrou Reuters. Tí počítali s medzimesačným poklesom vývozu o 15,6 percenta a dovozu o 16 percent. Zároveň očakávali obchodný prebytok na úrovni 10 miliárd eur.

Ako však uviedol ekonóm z ING Carsten Brzeski, zatiaľ čo apríl je najhorší mesiac z pohľadu väčšiny ekonomických údajov, máj by mohol byť jedným z najlepších.

V prípade exportných firiem určite dôjde podľa neho k dočasnému zotaveniu. Strednodobé vyhliadky však naďalej budú negatívne ovplyvňovať štrukturálne problémy vrátane napätia v medzinárodnom obchode, brexitu a narušenia globálnych dodávateľských sietí.