FlixBus obnovuje autobusové spojenie z Bratislavy do Viedne

Ide o prvé obnovené medzinárodné spojenie s dvanástimi spojmi denne.

8. jún 2020 o 12:56 SITA

BRATISLAVA. Autobusový dopravca FlixBus obnovuje prevádzku niektorých medzinárodných liniek zo Slovenska. Od pondelka 8. júna opäť zabezpečuje denné spojenie z Bratislavy do Viedne.

Spoločnosť o tom informovala s tým, že to umožnilo uvoľnenie opatrení na hraniciach a zrušenie zákazu medzinárodnej autobusovej dopravy.

V zelených autobusoch zároveň platia dodatočné preventívne bezpečnostné a hygienické opatrenia.

Dvanásť spojov denne

Autobusy FlixBus na linke medzi Bratislavou a Viedňou v niektorých prípadoch zachádzajú okrem hlavnej vlakovej stanice a stanice Erdberg v rakúskej metropole aj na letiská Schwechat a v Bratislave.

Ide o prvé obnovené medzinárodné spojenie s dvanástimi spojmi denne, návrat autobusov bude podľa spoločnosti zatiaľ pozvoľný.

Súvisiaci článok Slovensko obnovilo všetky druhy dopravy aj s Rakúskom a Maďarskom Čítajte

"Ďalšie spoje a trasy plánujeme postupne pridávať v nadväznosti na to, ako sa cestujúci budú s uvoľňovaním opatrení k diaľkovej doprave vracať," povedala hovorkyňa FlixBusu pre Česko a Slovensko Martina Čmielová.

Najvyššou prioritou je podľa dopravcu bezpečnosť cestujúcich a vodičov.

"Pri obnovení prevádzky implementujeme nové bezpečnostné predpisy tak, aby sme zaistili bezpečnú prevádzku a chránili našich zákazníkov aj vodičov," uviedla Čmielová.

Zavedenie dodatočných bezpečnostných opatrení má zabrániť opätovnému šíreniu koronavírusu, spoločnosť pri nich spolupracuje so zdravotnými orgánmi a riadi sa ich odporúčaniami.

Slovak Lines už prvé spoje vypravili

Cestujúci sú povinní počas vybavenia aj celej cesty mať zakryté ústa aj nos, napríklad rúškom. Vodiči autobusov majú ochranné pomôcky - jednorazové rukavice a rúška s vymeniteľným nanofiltrom.

Do autobusu je možné nastúpiť iba zadnými dverami, pri ktorých je dezinfekcia na ruky. Samotné vybavenie je cez mobilné telefóny, pričom pri nástupe je nutné dodržiavať primerané rozostupy.

Autobusová spoločnosť Slovak Lines, a. s., obnovila medzinárodnú autobusovú dopravu na pravidelných linkách do Rakúska a Maďarska v sobotu 6. júna. Prvé spoje vypravila do Viedne a Budapešti, ako aj na ich letiská, či do prihraničného rakúskeho Hainburgu a Wolfstahlu.

Prevádzka špeciálneho medzinárodného prímestského spoja do Hainburgu, vďaka ktorému sa zachovalo spojenie prihraničných rakúskych obcí s Bratislavou po zrušení linky Dopravného podniku Bratislava, má nový cestovný poriadok, ktorý dopravca upravil na základe požiadaviek a pripomienok cestujúcich.