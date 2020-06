Štát očakáva pre nájomné až stotisíc žiadostí o pomoc

Peniaze budú zrejme v lete.

8. jún 2020 o 12:49 TASR

BRATISLAVA. Štát očakáva, že pre nájomné dostane 70 000 až 100 000 žiadostí o pomoc, termín vyplácania závisí od schválenia štátnej pomoci v Bruseli.

Zhodli sa na tom na stretnutí s novinármi minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), jeho poradkyňa Jana Kiššová, za účasti ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí).

Novela zákona o poskytovaní dotácií, ktorú vo štvrtok (4. 6.) schválila vláda, smeruje v parlamente podľa Kiššovej do 2. čítania.

Čakajú na schválenie

"Zákon musí byť schválený (parlamentom), musí byť podpísaný pani prezidentkou a zverejnený v Zbierke zákonov, to je základná podmienka. Ďalej musí byť schválená schéma pomoci, o tú už žiadame. Predpokladáme, že schéma by mala byť schválená v týždni od 15. júna," povedala Kiššová.

Ďalšia vec, na ktorú čakajú, je rozhodnutie Európskej komisie (EK), či spraví zmenu v schéme 'COVID', ktorú je potrebné na (štátnu) pomoc uplatniť.

"Máme neoficiálnu informáciu, že by to malo byť v týždni, ktorý začína 15. júnom. Toto je však proces mimo nás, takže to je len avizovaný termín," upozornila Kiššová.

Žiadatelia by podľa Kiššovej odhadu mohli peňažnú štátnu pomoc dostať v lete. "Je to výsostne naše želanie. Ja verím, že sa stane aj realitou, pretože čakáme už len na uvedené schválenia. V tom momente pomoc vieme spustiť," priblížila Kiššová.

Na poskytnutie pomoci sa podľa jej slov využije jednak schéma "de minimis" s maximom pomoci do 200 000 eur na prijímateľa, ako aj schéma "COVID" s limitom do 800 000 na prijímateľa.

Od chudobnejších k bohatším

Žiadosti sa podľa jej slov budú prijímať len elektronicky, pretože "je neúnosné, aby sa pomoc dala v relatívne krátkom čase zvládnuť v papierovej forme".

S poskytovaním štátnej pomoci by sa po jej odsúhlasení v Bruseli malo podľa Sulíka začať systémom "jeden kraj za jeden deň", aby sa peniaze mohli čo najrýchlejšie dostať k podnikateľom.

Podľa Sulíkových slov by sa mala začať štátna pomoc poskytovať "od chudobnejších krajov k bohatším".

Podľa Sulíka sa pri žiadostiach bude využívať ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk, s využitím zaručeného elektronického podpisu.

"Proces prijímania žiadostí sa bude však musieť rozfázovať, aby informačné systémy pod náporom žiadostí neskolabovali," doplnila Kiššová.

Podľa Kolíkovej pri pandémii štát bremeno zákazu činnosti presunul na nájomcov priestorov.

"Prijali sme totiž úpravu, že nemôžu byť otvorené prevádzky. Štát to mohol urobiť po právnej stránke aj tak, že by prenajímateľom zakázal dávať (v čase pandémie) do nájmu priestory," vysvetlila ministerka spravodlivosti, prečo sú beneficientmi (prijímateľmi) pomoci nájomcovia, hoci žiadateľom bude prenajímateľ.

Pomoc odhadujú na dvesto miliónov eur

Ministerstvo hospodárstva (MH) v dôvodovej správe k novele zákona o poskytovaní dotácií, ktorú 4. júna schválila vláda uviedlo, že štátna pomoc na nájomné pre podnikateľov, ktorých prevádzky museli byť zatvorené pre koronavírus, dosiahne asi 200 miliónov eur.

"Suma nie je fixná a predstavuje odhad údajov, ktoré je možné získať z verejne dostupných zdrojov. Žiadosť podáva prenajímateľ v mene nájomcu, avšak na vlastný účet. Príjemcom pomoci je teda nájomca," priblížil rezort hospodárstva. Novelu parlament prerokúva v skrátenom legislatívnom konaní.

Účinnosť zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia.

Výška nájomného je tak podľa ministerstvo hospodárstva v prospech nájomcu znížená o sumu zľavy z nájomného na základe dohody s prenajímateľom a súčasné aj o sumu zodpovedajúcu dotácii pripísanej na účet prenajímateľa.

Ak prenajímateľ v tejto súvislosti požiada nájomcu o súčinnosť, ten je povinný ju bezodkladne poskytnúť.

Žiadosť o dotáciu sa predkladá elektronicky prostredníctvom na to určeného formulára na webovom sídle ministerstvo hospodárstva, ktoré je povinné elektronicky zaslať prenajímateľovi aj nájomcovi oznámenie o schválení dotácie, na základe ktorého sa dotácia poskytuje.