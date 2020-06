Výstavba novej jadrovej elektrárne v Bohuniciach je otázna

Nové vedenie ministerstva hospodárstva projekt analyzuje, zvažuje viacero riešení.

8. jún 2020 o 10:38 SITA

BRATISLAVA. Budúcnosť projektu výstavby novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach je otázna. Nové vedenie Ministerstva hospodárstva celý projekt analyzuje.

„V súčasnosti sa oboznamujeme s detailmi projektu a zvažujeme viaceré riešenia,“ uviedlo pre agentúru SITA ministerstvo hospodárstva.

Projekt čaká už desať rokov

Projekt nového jadrového bohunického zdroja je na stole už viac ako desať rokov. V súčasnosti je však v útlmovom režime, keďže bývalé vedenie ministerstva čakalo na lepšiu situáciu na trhu s veľkoobchodnými cenami elektriny.

Súvisiaci článok Potrubie a koronakríza pravdepodobne posunú termín dostavby Mochoviec Čítajte

V jadrovom projekte je okrem Slovenska zainteresovaná aj česká spoločnosť ČEZ. Tá je 49-percentným akcionárom v Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS), ktorá má na starosti spomínaný projekt.

Majoritný podiel drží štátny podnik JAVYS. Česi sú pripravení na akékoľvek rozhodnutie slovenského ministerstva či vlády, v projekte by však chceli pokračovať.



„Vyčkáme samozrejme na konkrétne kroky zo strany slovenskej vlády. Stále však platí, že dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050, tak ako to prijali členská štáty Európskej únie vrátane Slovenska, vyžaduje výstavbu nových jadrových zdrojov. A to hlavne pre vnútrozemské štáty. Zároveň súčasná pandémia koronavírusu ukazuje, že otázka sebestačnosti v kľúčových komoditách, kedy elektrina je základom fungovania všetkého, je jednoznačne kľúčová,“ povedal pre agentúru SITA hovorca ČEZu Roman Gazdík.

Predpríprava projektu pokračuje

Minulé vedenie ministerstva hospodárstva vo svojej pravidelnej správe o bezpečnosti dodávok elektriny v jeseni minulého roka zverejnilo, že s výstavbou novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach sa neráta skôr ako po roku 2035.

Súvisiaci článok SaS: Pri Mochovciach nás dobehla nečinnosť predchádzajúcej vlády Čítajte

Skoršiemu termínu výstavby bráni podľa ministerstva predĺženie pôvodne plánovanej prevádzkovej životnosti jadrovej elektrárne V2 v Jaslovských Bohuniciach na 60 rokov, teda do roku 2044 respektíve 2045.

„Súbežná prevádzka jadrovej elektrárne V2 (celkový inštalovaný výkon 1 010 megawattov – pozn. red.) s novou jadrovou elektrárňou by vyvolala rozsiahle investície na strane prevádzkovateľa prenosovej elektrizačnej sústavy vzhľadom na veľkú kumuláciu inštalovaného výkonu takmer v jednom mieste prenosovej sústavy,“ uviedlo ministerstvo vo svojej pravidelnej správe.



Ministerstvo hospodárstva ovládané nominantmi strany Smer stále bolo presvedčené, že Slovensko by nemalo rezignovať na tento jadrový projekt.

Plánovanú jadrovú elektráreň v Bohuniciach s celkovým inštalovaným výkonom 1 200 megawattov stále zaraďovalo medzi budúce “významné perspektívne projekty slovenskej energetiky“.



Projekt výstavby novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach je síce v súčasnosti v útlmovom režime, ale to neznamená, že by bol zastavený alebo zrušený.

Spoločnosť JESS pokračuje v činnostiach v rámci predprípravnej etapy projektu.

Bývalé vedenie ministerstva malo záujem na jeho udržaní v stave, ktorý by umožnil pokračovanie, keď bude situácia na trhu s elektrinou vhodná pre jeho realizáciu.

Rozhodne aj vývoj na trhu s energiou

Budúcnosť projektu závisí predovšetkým od ekonomických parametrov a vývoja situácie na trhu s energiou.

Energetickí odborníci hovoria, že výstavba novej jadrovej elektrárne sa oplatí pri veľkoobchodnej cene elektriny 80 eur za megawatthodinu. V súčasnosti sú ceny zhruba polovičné.



Projekt získal od ministerstva životného prostredia v rámci procesu EIA kladné stanovisko. Podľa zákona je proces EIA pre daný projekt platný sedem rokov, teda do roku 2023.

Pri zmrazení projektu tak môže spoločnosť JESS prísť o vynaložené prostriedky a o zhruba štyri roky, ktoré si proces EIA vyžiadal.



Z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie vyplynulo, že v Bohuniciach by mal vyrásť jeden jadrový rektor generácie III+ s maximálnym čistým inštalovaným elektrickým výkonom do 1 700 megawattov.

Podľa investičného zámeru, ktorý bol posudzovaný v procese EIA, sa pôvodne uvažovalo so začiatkom výstavby novej jadrovej elektrárne v roku 2021.

Do trvalej prevádzky mala byť elektráreň uvedená v roku 2029. Životnosť bola naplánovaná na 60 rokov.

Výstavba bohunickej elektrárne si mala vyžiadať podľa odhadov spred piatich rokov od 4 do 6 miliárd eur.