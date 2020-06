Hlavné banky splnili požiadavky ECB, Chorvátsko môže do čakárne na euro

Päť vedúcich bánk v Chorvátsku má dostatok kapitálu a sú odolné voči otrasom.

7. jún 2020 o 22:44 TASR

ZÁHREB. Všetky hlavné komerčné banky v Chorvátsku splnili požiadavky kapitálovej primeranosti a prešli záťažovými testami Európskej centrálnej banky (ECB).

To znamená, že balkánska krajina je o krok bližšie k vstupu do európskeho mechanizmu výmenných kurzov (ERM-2) alebo tzv. čakárne na euro.

Informovala o tom Chorvátska obchodná komora (HGK) v tlačovom vyhlásení s odvolaním sa na správu Chorvátskej národnej banky (HNB).

Komora očakáva, že sa krajina pripojí k eurozóne v roku 2023 tak, ako plánovala.

Podľa komory komplexné hodnotenie ECB potvrdilo, že päť vedúcich bánk v Chorvátsku má dostatok kapitálu a sú odolné voči otrasom.

Zagrebacka banka (ZABA), Privredna banka Zagreb (PBZ), Erste & Steiermaerkische Bank, OTP banka Hrvatska a Hrvatska Postanska banka (HPB), ktoré ECB hodnotila, nečelia nedostatku kapitálu a prešli aj záťažovým testom, oznámila Chorvátska centrálna banka už v piatok (5. 6.) neskoro večer po skončení obchodovania na trhoch.

Tieto zistenia sú tiež potvrdením stability a dobrej kvality chorvátskeho bankového systému, zdôraznila komora vo svojom vyhlásení. Podľa nej je hodnotiaca správa ECB zároveň aktom uznania chorvátskeho bankového systému a celej ekonomiky.

Komora v tejto súvislosti poukázala na niektoré z výhod členstva v eurozóne, ako je prístup k financovaniu prostredníctvom Európskeho stabilizačného mechanizmu. Okrem toho, centrálna banka HNB po zavedení eura už viac nebude musieť udržiavať stabilitu kuny a zvýšia sa aj ratingy Chorvátska.

Banky, ktoré hodnotila ECB, sa podieľajú štyrmi pätinami, presnejšie 79 %, na celkových aktívach bánk v Chorvátsku.

Chorvátsko oznámilo ECB svoj zámer pripojiť sa k mechanizmu výmenných kurzov 4. júla 2019.

Ministri financií 19 členských štátov eurozóny vydali 9. júla 2019 vyhlásenie, v ktorom "privítali zámer chorvátskych úradov podniknúť potrebné prvky na úspešný vstup do ERM-2". Dodali, že ECB by mohla dokončiť svoju hodnotiacu správu o Chorvátsku približne o rok. V prípade pozitívneho hodnotenia bude môcť vstúpiť do ERM-2, kde by malo stráviť najmenej dva roky. To znamená, že Chorvátsko by mohlo zaviesť euro najskôr v roku 2023.

Okrem vstupu do ERM2 sa Chorvátsko súčasne pripojí k európskej bankovej únii.