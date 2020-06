Kúpele budú mať výpadok zahraničných klientov

Ročne ich prichádza na Slovensko takmer 36-tisíc.

7. jún 2020 o 10:48 TASR

BRATISLAVA. Slovenské kúpele sú zahraničnými klientmi vyhľadávané. Ročne ich prichádza na Slovensko takmer 36-tisíc.

V kúpeľoch strávia priemerne 12,8 dňa. O týchto klientov slovenské kúpele v súčasnej situácii pravdepodobne prídu. Uviedla to predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov Jana Zálešáková.

Skonštatovala, že ide o pomerne veľký počet prenocovaní, ktoré na Slovensku strávili zahraniční turisti. "O tých, zdá sa, že prídeme celkom, pretože, samozrejme, najväčší počet klientov bol z Českej republiky, ale české kúpele momentálne robia veľkú kampaň, aby českí pacienti zostali v domácich českých kúpeľoch. Ani sa im nedivím, že to robia. My sa musíme snažiť tiež," zdôraznila. Aj zo štatistiky z Národného centra zdravotníckych informácií podľa nej vyplýva, že kúpele budú mať výpadok zahraničných klientov.

Zároveň priblížila, že kúpele sú podľa platnej legislatívy aj zdravotnícke zariadenia a v rámci núdzového stavu vôbec nemuseli byť zatvorené. Pre "paniku" medzi pacientmi zamestnancami, ktorá bola spôsobená situáciou okolo nového koronavírusu, však podľa nej postupne všetky kúpele okrem dvoch zatvorili.

"My sme mohli byť otvorení pre pacientov. V tých opatreniach hlavného hygienika sa stále objavovalo, že to môžu byť len pacienti, ktorým poukaz vydáva zdravotná poisťovňa. Tak bolo naformulované to opatrenie. Čiže tu sa urobila obrovská diskriminácia medzi tými pacientmi, ktorým hradila pobyt zdravotná poisťovňa, a tými, ktorí by si to boli chceli zaplatiť sami," poznamenala Zálešáková.