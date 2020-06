Nadácia Pontis upozornila na nejasnosť pri poukázaní dvoch percent z daní

Výpadok by pre tisíce organizácií mohol znamenať existenčné riziko.

7. jún 2020 o 11:53 TASR

BRATISLAVA. Nadácia Pontis na začiatku krízy spojenej s novým koronavírusom upozornila na nejasnosť pri poukázaní dvoch percent z daní pri neohlásenom odklade daňových priznaní.

Aj to bolo jednou z jej aktivít, ktorou chcela organizácia pomôcť spoločne prekonať pandémiu.

"O situácii sme intenzívne komunikovali so štátnymi orgánmi a občianskymi organizáciami. Ich výpadok by pre tisíce organizácií mohol znamenať existenčné riziko a budúci rok ochromiť celý sektor pomoci," uviedla pre TASR PR manažérka Nadácie Pontis Zuzana Schaleková.

Situáciu okolo šírenia ochorenia COVID-19 nadácia podľa Schalekovej od začiatku starostlivo sledovala a prvé opatrenia prijala nasledujúci deň po ohlásení prvého prípadu.

"Nadácia Pontis štandardne realizuje niekoľko rôzne veľkých podujatí za mesiac. Po vypuknutí krízy sme drvivú väčšinu z nich presunuli do online priestoru, ďalšie sme presunuli do druhej polovice roka a tie, pri ktorých to bolo možné, sme v tomto roku zrušili úplne," povedala s tým, že v nadácii ešte aktívnejšie ako inokedy hľadali cesty, ako pomôcť spoločne prekonať kritickú situáciu.

Nadácia sa tiež spojila s iniciatívou Kto pomôže Slovensku, aby okrem nemocníc dokázali zacieliť pomoc aj organizáciám, ktoré momentálne pracujú v teréne s ohrozenými skupinami.

"Pomohli sme identifikovať ich a zmapovať ich potreby. Spolu s iniciatívou sme tiež zastrešili vývoj Aplikácie pomoci, ktorú momentálne aj spravujeme," priblížila.

Ako slovenský ambasádor globálneho dňa darovania #GivingTuesday sa nadácia ďalej rozhodla pripojiť k celosvetovej iniciatíve a usporiadať aj na Slovensku #GivingTuesdayNow.

"Jeho cieľom bolo pomôcť občianskym organizáciám, povzbudiť občiansky aktivizmus a zjednotiť ľudí k štedrosti," uviedla Schaleková.

Dodala, že iniciatíva sa konala 5. mája a za jeden deň sa v prospech občianskych organizácií podarilo vyzbierať 25-tisíc eur.

Keďže väčšinu podujatí nadácia presunula do druhej časti roka, na jeseň očakáva zvýšenie pracovného náporu a letný čas tak využije na ich pripravovanie, zároveň si však sú v nadácii podľa Schalekovej vedomí, že môže prísť druhá vlna nového koronavírusu.

"Už pri plánovaní presunu aktivít sme sa zaoberali myšlienkou na druhú vlnu a pri väčšine aktivít máme aspoň predbežný plán, ako postupovať v takejto situácii," dodala.