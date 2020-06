Cestovný ruch na Slovensku sa podľa zväzu do normálu nedostane skôr ako v roku 2022

Cestovnému ruchu podľa šéfa zväzu nepomôžu všeobecné opatrenia.

6. jún 2020 o 15:20 TASR

BRATISLAVA. Cestovný ruch na Slovensku sa pravdepodobne do normálu nedostane skôr ako v roku 2022.

Pre TASR to uviedol prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR Marek Harbuľák v súvislosti s aktuálnou situáciou spôsobenou novým koronavírusom.

Ozdravenie tohto odvetvia podľa neho závisí aj od toho, kedy sa rušia obmedzenia, ale aj od zrušenia núdzového stavu.

"Keď sa na to pozrieme z toho ekonomického pohľadu, tak aj keď by som chcel byť optimista, skôr ako v roku 2022 to nebude," upozornil Harbuľák.

ZCR avizoval, že podnikatelia a zamestnávatelia v cestovnom ruchu budú potrebovať pomoc nielen počas leta, ale aj počas nasledujúcich mesiacov, pravdepodobne aj rokov.

Navrhli niektoré opatrenia, ktoré by mohli pomôcť cestovnému ruchu. Zahŕňajú napríklad zníženie DPH na stravovacie služby, financovanie rekreačných poukazov štátom či flexibilné čerpanie dotácií pre oblastné organizácie cestovného ruchu.

Cestovnému ruchu, ktorý tvoria tisíce mikro- a malých podnikov, podľa Harbuľáka nepomôžu všeobecné opatrenia.

"Reštart bude veľmi bolestivý a dlhý, bez pomoci štátu v nasledujúcich mesiacoch to mnohé podniky nezvládnu. Hrozí vlna krachov, druhá vlna prepúšťania, druhotná platobná neschopnosť mnohých dodávateľov," zdôraznil.

Odbor komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR pre TASR priblížil, že súčasnej situácii v oblasti cestovného ruchu sa rezort intenzívne venuje a aktívne rokuje s viacerými profesiovými organizáciami či už v oblasti hotelierstva, gastronómie, ale aj s poskytovateľmi iných voľnočasových aktivít.

"Máme záujem, aby sme aj s prichádzajúcou letnou sezónou pomohli oživiť najmä domáci cestovný ruch a s postupným otváraním hraníc chceme vytvoriť také podmienky, aby aj občania iných krajín mohli navštíviť Slovensko. Už teraz pracujeme na letnej dovolenkovej kampani a pripravujeme systém opatrení na podporu domáceho cestovného ruchu," skonštatoval rezort dopravy s tým, že v tomto smere úzko spolupracuje aj s ďalšími ministerstvami, aby konkrétne riešenia na pomoc turizmu nastavili efektívne a adresne.

Ministerstvo financií (MF) SR pre TASR tiež uviedlo, že sa intenzívne zaoberá situáciou v jednotlivých sektoroch, ktoré boli negatívne zasiahnuté pandémiou.

"O možnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu intenzívne komunikujeme s príslušnými ministerstvami," dodal rezort financií.