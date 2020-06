Chorvátsko sa môže priblížiť k zavedeniu eura

Európska centrálna banka posudzuje odolnosť chorvátskeho bankového sektoru.

5. jún 2020 o 20:14 TASR

ZÁHREB. Chorvátsko očakáva pozitívne hodnotenie stavu svojho finančného odvetvia Európskou centrálnou bankou (ECB).

Je to súčasť jeho snahy o vstup do európskej bankovej únie a tzv. čakárne na vstup do eurozóny.

Uviedli to v piatok dva zdroje, ktoré nechceli byť menované.

Záťažové testy bankového sektora

Komplexné hodnotenie piatich najväčších bánk v krajine sa očakáva v piatok po skončení obchodovania na trhoch, uviedli zdroje oboznámené so situáciou.

Podľa nich by ECB mala v správe o preskúmaní kvality aktív uviesť, že banky spĺňajú podmienky a prešli záťažovými testami.

Premiér Andrej Plenkovič minulý mesiac povedal, že Chorvátsko splnilo všetky kritériá potrebné na vstup do mechanizmu výmenných kurzov ERM-2 (známeho ako čakáreň na euro) a bankovej únie. Podľa neho Chorvátsko strávi v čakárni na euro približne 2,5 roka.

Ďalší krok v druhej polovici roka

Po hodnotiacej správe budú nasledovať ďalšie kroky ECB, členov eurozóny a štatistického úradu Eurostat, ktorí rozhodnú, či Chorvátsko spĺňa požadované kritériá predtým, ako ho formálne vyzvú, aby vstúpilo do ERM-2.

Guvernér centrálnej banky Boris Vujčič uviedol, že by k tomu malo dôjsť v druhej polovici roka bez ohľadu na pandémiu nového koronavírusu.