Rakúska ekonomika klesne tento rok o vyše sedem percent

Ak by nastala druhá vlna koronavírusu, odhaduje sa pokles minimálne o deväť percent.

5. jún 2020 o 18:01 TASR

VIEDEŇ. Rakúska ekonomika by mala tento rok klesnúť o vyše 7 percent, aj to iba v prípade, že nedôjde k druhej vlne nového koronavírusu.

Inak hrozí, že ekonomika zaznamená pokles o viac než 9 percent.

Uviedla to v piatok rakúska centrálna banka.

Podľa Rakúskej národnej banky (OeNB) by hrubý domáci produkt (HDP) mal v tomto roku klesnúť o 7,2 percenta.

Pokles v danom rozsahu však očakáva iba v prípade, že na jeseň nedôjde k druhej vlne pandémie. Ak by sa tak stalo, tak aj pri miernejšom priebehu pandémie než na jar môže ekonomika klesnúť až o 9,2 percenta.

Rakúska vláda zaviedla karanténne opatrenia na zmiernenie šírenia nového koronavírusu v polovici marca. Už o mesiac ich začala postupne uvoľňovať.

Medzitým prisľúbila na podporu ekonomiky približne 38 miliárd eur, čo je zhruba desatina minuloročného HDP.

Vo svojej prognóze vývoja ekonomiky, ktorú zverejňuje dvakrát do roka, OeNB informovala, že ak nedôjde k druhej vlne pandémie a do polovice budúceho roka bude k dispozícii liečba alebo vakcína, HDP by v roku 2021 mohol vzrásť o 4,9 percenta.

Na rok 2022 očakáva banka pri splnení týchto podmienok rast ekonomiky na úrovni 2,7 percenta.

Ak by však prišla druhá vlna pandémie, aj miernejšia, než tá, ktorá zasiahla Európu začiatkom roka, ovplyvní to nielen vývoj v tomto, ale aj budúcom roku. Ekonomika potom zaznamená podľa OeNB rast iba okolo 3,5 percenta.

"Recesia spôsobená chorobou COVID-19 predstavuje najväčšiu výzvu pre hospodársku politiku od skončenia druhej svetovej vojny," uviedla OeNB.

Banka zároveň uviedla, že tento rok počíta s rozpočtovým deficitom na úrovni 8,9 percenta HDP. Minulý rok zaznamenalo Rakúsko mierny rozpočtový prebytok.

V budúcom roku očakáva, že schodok klesne na 3,9 % HDP a do limitu stanoveného Európskou úniou sa dostane až v roku 2022. V danom roku ho OeNB očakáva na úrovni 1,5 percenta HDP.