Štátny železničný dopravca vypraví vlaky do Česka v pondelok

Väčšina spojov bude obnovená od utorka.

5. jún 2020 o 16:31 TASR

BRATISLAVA. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na základe obnovenia neobmedzeného režimu na hraniciach spúšťa medzištátnu dopravu s Českom.

Vďaka uvoľneniu opatrení budú niektoré vlaky cez Kúty a Čadcu vedené už od pondelka. Väčšina spojov bude obnovená od utorka.

Viac spojov z Česka na Slovensko

Od pondelka by už mal premávať medzištátny vlak EuroCity (EC), ktorý vyráža z Bohumína o 13.51 h smerom do Bratislavy a do Nových Zámkov by mal prísť o 17.47 h.

Jazdiť by už mal aj EC vlak s odchodom z Prahy o 15.44 h, ktorý smeruje do Bratislavy a do Nových Zámkov by mal doraziť o 20.49 h.

Rovnako by mal premávať tiež EC vlak, ktorý štartuje z Prahy o 17.44 h a do Bratislavy má prísť o 21.50 h. Obnovený má byť aj expres s odchodom z Prahy o 16.23 h a plánovaným príchodom do Žiliny o 21.33 h.

Jazdiť by mal aj rýchlik, ktorý o 13.34 h vyráža z Banskej Bystrice a o 16.53 h by mal prísť do Bohumína.

Rovnako by už mal premávať aj osobný vlak s odchodom o 21.49 h z Bohumína smerom do Čadce, kam má doraziť o 23.08 h.

Od utorka obnovia 48 vlakov

Ako ďalej priblížil hovorca ZSSK Tomáš Kováč, z celkového počtu 54 diaľkových vlakov bude s Českou republikou od utorka obnovených 48 vlakov.

Súvisiaci článok Čo znamená otváranie hraníc? (otázky a odpovede) Čítajte

"Predaj cestovných lístkov bude možný už od soboty 6. júna 2020, avšak zatiaľ iba v pokladniciach ZSSK a bez možnosti zakúpiť si miestenku. Následne sa v priebehu budúceho týždňa spustí predaj všetkých cestovných dokladov (cestovné lístky vrátane miesteniek) v pokladniciach aj na e-shope ZSSK," doplnil.

V medzištátnej doprave predpokladá ZSSK nasadenie reštauračných vozňov už od utorka a vo vnútroštátnej doprave od budúcej nedele .

O spúšťaní medzinárodnej vlakovej dopravy s ďalšími krajinami bude ZSSK informovať začiatkom budúceho týždňa.

Hovorca zároveň zdôraznil, že vo vlakoch, v priestoroch stanice, prípadne v exteriéri pri menej ako dvojmetrovom odstupe medzi jednotlivými osobami je aj naďalej nutné mať nasadené rúško. Platí to pre Slovensko aj Česko.