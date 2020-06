EÚ a Britániou sa rozchádzajú na podmienkach podnikania a rybolove

Británia zostáva súčasťou jednotného trhu EÚ a colnej únie do konca tohto roka.

5. jún 2020 o 14:52 (aktualizované 5. jún 2020 o 15:26) TASR, SITA

BRUSEL. Štvrté kolo vyjednávaní o budúcej obchodnej dohode medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou sa v piatok skončilo bez výsledkov.

Po štyroch dňoch videodiskusií medzi predstaviteľmi oboch tímov vyjednávačov obe strany zostávajú v spore v mnohých oblastiach, vrátane regulácie podnikania.

Ich pozície v otázkach rybolovu zostávajú tiež vzdialené, pričom Británia odmieta požiadavky EÚ na dlhodobý prístup do britských vôd.

"Tento týždeň sa nedosiahol významný pokrok," povedal na tlačovej konferencii hlavný vyjednávač Európskej únie Michel Barnier.

Nezáujem z britskej strany

Pokiaľ ide o kľúčové otázky, ako sú pravidlá rovnakých podmienok pre firmy, práva rybolovu a celkový rámec dohody, "Briti už ani nepredstierajú, že o nich rokujú", uviedol zdroj z EÚ blízky rozhovorom, ktorý nechcel byť menovaný.

"Z ich strany nebolo vynaložené žiadne úsilie," skonštatoval zdroj, podľa ktorého sa dokonca sa zdalo, že dostali pokyny, aby "urobili krok späť, doslova vytiahli nohu z otvorených dverí, ako keby nemali od politikov zelenú na vyjednávanie".

Teraz sa sústredí pozornosť na rozhovory medzi britským premiérom Borisom Johnson, šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a predsedom Európskej rady Charlesom Michelom, ktoré sa majú konať v zatiaľ v nešpecifikovanom termíne neskôr tento mesiac.

Toto stretnutie bolo naplánované v rámci dohody o odstúpení Británie od európskej zmluvy a má byť bez kľúčových lídrov EÚ, ako je nemecká kancelárka Angela Merkelová alebo francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorí sú pritom pre akýkoľvek prielom v rokovaniach dôležití.

Ani pozorovatelia však neočakávali prielom na ostatnom kole rozhovorov. Väčšina diplomatov v Bruseli sa domnieva, že k nemu nedôjde skôr ako na jeseň.

Júnové stretnutie "na vysokej úrovni" bude tiež poslednou príležitosťou pre Johnsona požiadať o predĺženie rokovaní na ďalší rok, keďže prechodné obdobie sa v decembri 2020 končí.

Johnson nechce dlhšie prechodné obdobie

Johnson opakovane kategoricky vylúčil predĺženie prechodného obdobia a Európania pracujú s predpokladom, že nezmení svoj názor.

Niektorí v EÚ sa obávajú, že Johnson, ktorý sa stal premiérom vďaka sľubom, že uskutoční aj tzv. tvrdý brexit, bez dohody, možno nemyslí vážne plány na uzavretie obchodnej dohody, a to aj napriek dôsledkom pre ostrovné hospodárstvo.

"V určitej fáze sa budeme musieť zaoberať otázkou, či veríme, že dohoda je pravdepodobná," uviedol vo štvrtok nemecký vyslanec pri EÚ Michael Clauss.

Spor o hospodárske súťaže a rybolov

Od začiatku rozhovorov v marci zostali sporné body rovnaké.

"Vraciame sa späť k mnohým veciam," vyjadril ľútosť jeden z európskych zdrojov a poukázal tiež na chabú vôľu Británie.

Londýn a Brusel sa rozchádzajú v názoroch pokiaľ ide o spôsoby, ako zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž v rámci podmienok dohody o obchode, a tiež na to, do akej miery budú mať európske rybárske plavidlá prístup do britských vôd.

EÚ žiada prístup do britských vôd

Barnierov mandát na vyjednávanie jasne stanovuje, že zabezpečenie rovnakých podmienok pre hospodársku súťaž sa musí riadiť európskymi normami, pričom najvyšší súd EÚ bude konečným arbitrom.

V Británii sa pritom len zmienka o práve EÚ považuje za priestupok voči novo suverénnemu národu a podľa Londýna je to ďaleko za hranicami toho, čo Európa žiada od iných obchodných partnerov.

Pokiaľ ide o rybolov, Francúzsko a ďalšie prímorské štáty sa usilujú zachovať čo najväčší prístup k britskému pobrežiu.

Čas na rozhovory sa kráti, čo znamená, že európske nádeje na rozsiahlu dohodu, ktorá by zahŕňala aj bezpečnosť, letectvo a ďalšie odvetvia, sú pravdepodobne márne.