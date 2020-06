Päť vládnych legislatívnych návrhoch poslanci prerokujú v zrýchlenom konaní

Rezort práce a sociálnych vecí navrhuje novelizovať aj Zákonník práce.

5. jún 2020 o 10:57 SITA

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Zachovanie nároku na pandemické ošetrovné pre rodičov, ktorí sa od začiatku júna rozhodli neposlať svoje dieťa do jaslí, škôlok a škôl pre obavu o ich zdravie alebo pre nedostatočnú kapacitu predškolských zariadení, parlament prerokuje v zrýchlenom režime už na aktuálnej schôdzi.

Národná rada SR totiž schválila návrh vlády, aby sa poslanci návrhom novely zákona o sociálnom poistení zaoberali v skrátenom legislatívnom konaní. Rezort práce a sociálnych vecí navrhuje novelizovať aj Zákonník práce.

Udržanie zamestnanosti

"S cieľom udržania zamestnanosti sa navrhuje na prechodnú dobu umožniť predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú aj nad rámec existujúcej právnej úpravy," uviedlo ministerstvo.



Zrýchlené konanie poslanci odsúhlasili aj pri návrhu novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.

Podľa tohto návrhu sa majitelia obchodov či reštaurácií, ktorí museli pre aktuálnu koronakrízu zatvoriť alebo významne obmedziť svoju činnosť, dočkajú pomoci štátu pri platení nájomného. "

Návrhom zákona sa ustanovuje zákonný rámec pre poskytovanie podpory podnikateľom vykonávajúcim podnikateľskú činnosť alebo poskytujúcim služby zákazníkom na základe nájomnej zmluvy, ktorým bola v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení podstatne obmedzená možnosť predaja tovaru alebo poskytovania služieb, a tým znížená schopnosť tvoriť zisk a platiť nájomné," konštatuje sa v predkladacej správe k novele.

Štát pomoc odhaduje na 200 mil. eur, upozorňuje však, že táto suma nie je fixná. Finančné prostriedky budú uvoľnené z kapitoly rezortu financií a zo Všeobecnej pokladničnej správy.

Termíny úhrady

V expresne rýchlom konaní sa bude parlament po rozhodnutí poslancov zaoberať aj návrhom novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19.

Prevádzkovatelia hazardných hier si podľa tejto novely budú môcť pre následky pandémie odložiť úhrady odvodov.

Termíny úhrady, kde splatnosť bola počas pandémie do účinnosti tejto novely, by sa mali posunúť do konca septembra. A termíny úhrady odvodov, ktorých splatnosť nastane od účinnosti novely do 31. augusta, sa posúvajú do konca decembra.

Odklad úhrady odvodov umožnia všetkým prevádzkovateľom hazardných hier, ale za komerčných podmienok. To znamená, že za obdobie odkladu budú povinní zaplatiť úrok.

Predaj ochranných prostriedkov

Ďalším legislatívnym materiálom, pri ktorom sa zákonodarcovia stotožnili s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie, je návrh rezortu zdravotníctva na novelizáciu zákonov k mimoriadnym opatreniam súvisiacim so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19.

Zákaz predaja osobných ochranných prostriedkov sa podľa tohto návrhu čiastočne uvoľní, dôvodom je ich lepšia dostupnosť.

S filtračnými tvárovými polmaskami FFP2 bez vydychovacieho ventilu tak už bude možné obchodovať.

"Táto úprava má tiež za cieľ predísť hospodárskym škodám podnikateľov, ktorí disponujú veľkými množstvami týchto ochranných prostriedkov bez možnosti ich predaja a pre osoby, ktoré sú najviac ohrozené ochorením Covid-19 sa pôvodným zákazom predaja podarilo zabezpečiť dostatočné množstvo ochranných tvárových filtrov," uvádza v materiáli rezort zdravotníctva.

Už na aktuálnej schôdzi parlamentu by mali poslanci schváliť aj návrh novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Aj o tomto návrhu totiž budú rokovať v zrýchlenom konaní.

Účelom navrhovanej novely je prijatie úprav vzhľadom na posunutie uplatniteľnosti nariadenia EÚ o zdravotníckych pomôckach. Dôvodmi tohto posunutia sú výskyt ochorenia Covid-19 a súvisiaca kríza v oblasti verejného zdravia či epidemiologický vývoj ochorenia.

Pri posunutí boli zohľadnené aj dodatočné zdroje, ktoré členské štáty Európskej únie, zdravotnícke zariadenia, hospodárske subjekty a iné relevantné strany potrebujú, aby zabezpečili hladké fungovanie vnútorného trhu, vysokú úroveň ochrany verejného zdravia a bezpečnosti pacientov, zaručili právnu istotu a zabránili prípadnému narušeniu trhu.

Kabinet taktiež schválil návrh, aby sa parlament novelou zákona zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní.