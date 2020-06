Heger je za ponechanie zatvorených obchodov v nedeľu aj po koronakríze

Minister dodal, že téma je v koalícii rozoberaná a dohoda je už nadefinovaná.

5. jún 2020 o 9:08 SITA

BRATISLAVA. Minister financií Eduard Heger je za ponechanie zatvorených obchodov v nedeľu aj po skončení koronakrízy, no o tejto téme v konečnom dôsledku rozhodnú poslanci.

Konštatoval to vo štvrtok večer v relácii Na hrane TV JOJ.

Zároveň dodal, že táto téma je v koalícii rozoberaná a dohoda je už nadefinovaná, no skôr ako zatvorené obchody v nedeľu, treba vyriešiť záchranu slovenskej ekonomiky v dôsledku koronakrízy.



"Počas koronakrízy sme aspoň nabrali skúsenosť so zatvorenými obchodmi v nedeľu takže vieme, ako to reálne vyzerá v praxi. Ja osobne som zástancom voľnej nedele, ale rozhodnú poslanci. V koalícii na túto tému diskutujeme, predbežne sme si nadefinovali nejakú dohodu a uvidíme aj ako sa vyvinie celospoločenská diskusia. Vieme však, že nedeľný predaj neprináša tržby a mnohí predajcovia hovoria, že sú v nedeľu v strate," povedal v relácii Eduard Heger.



Väčšina poslaneckého klubu Smer je podľa exministra financií Ladislava Kamenického za zatvorenie, ale nie všetkých prevádzok. Výnimkou by boli napríklad pumpy, lekárne či predajne súvisiace s turistickým ruchom.

"Podrobne som si túto tému preštudoval a nenájdete na ňu jednotný názor. Je to 50 na 50, čo sa týka za a proti. V parlamentu sú dva návrhy, budeme o nich diskutovať. Mňa zaujíma názor zamestnancov a tento pohľad bude pre mňa najdôležitejší pri hlasovaní," ozrejmil Ladislav Kamenický.



Na negatívne ekonomické dopady obmedzenia nedeľného predaja upozornil inštitút INESS vo svojej nedávno zverejnenej analýze.

Zatvorenie obchodov v nedeľu by podľa nej pocítili v prvom rade zamestnanci v maloobchode, či už stratou zamestnania, alebo poklesom príjmov. Klesol by aj výber daní, a znamenal by aj vyššie vedľajšie náklady pre spotrebiteľov.