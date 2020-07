Ako začať podnikať na internete? Radia odborníci a marketéri

Dá sa to aj bezplatne.

Koronavírus zo dňa na deň zmenil celé podnikateľské prostredie. Firmy a živnostníci, ktorí nikdy nemali núdzu o zákazníkov, zrazu museli zatvoriť prevádzky.

Jedinou možnosťou, ako sa udržať nad vodou, bol online priestor. Mnohí podnikatelia v ňom však chýbali, preto sa ocitli prakticky bez príjmu. O to viac si dnes uvedomujú, nakoľko dôležitý je online predaj. Nielen ako záchranné lano pre podobné prípady, ale aj ako nutná súčasť podnikania vo svete, ktorý je čoraz digitálnejším.

Začať podnikať na internete pritom nie je zložité. Môžete to skúsiť osamote, so skúseným tímom odborníkov alebo na to využiť online partnerov platformy Digitálny trh.

Základom je osloviť zákazníka

Počas karantény ľudia neprestali nakupovať ani vyhľadávať služby, len sa presunuli na internet. Preto sa odborníci na online marketing zhodujú v jednej veci. Byť na internete je absolútny základ prežitia v 21. storočí.

„V priestore internetu je nutný prieskum a analýza konkurenčných webových stránok aj proces nákupného košíka. Niekedy môže mať konkurencia chyby, ktoré môžete využiť. Dôležité je hľadať možnosti, ako sa odlíšiť od konkurencie, aby ste mali lepšiu štartovaciu pozíciu,“ hovorí Miroslav Pagáč, Head of digital spoločnosti ZenithMedia.

Ak už má firma dobrú webstránku, môže na ňu smerovať nových návštevníkov. Možnosťou je reklama vo vyhľadávačoch, na sociálnych sieťach či prostredníctvom užitočného obsahu.

„Je potrebné mať správne nastavenú analytiku na webovej stránke, aby sme si vedeli vyhodnotiť efektivitu komunikácie z pohľadu platených kanálov. Inak povedané, aký obrat alebo predaje nám priniesla investícia do plateného kanála,“ dodáva Pagáč.

Je preto dôležité mať nastavené, optimalizované a správne cielené reklamy, aby priviedli čo najviac zákazníkov a s čo najmenšími nákladmi.

Efekt sa neprejaví hneď

Na internete je možné osloviť potenciálnych klientov z minúty na minútu, úspech však prichádza iba systematickou prácou.

„Podnikateľ musí byť flexibilný, nebáť sa napredovať a prispôsobovať sa dopytu aj trendovým formátom propagácie. Taktiež treba investovať do dlhodobých riešení a mať premyslenú dlhodobú stratégiu online propagácie,“ hovorí majiteľ marketingovej agentúry High 5 studio Patrik Belanec.

V digitálnom svete totiž platia rovnaké zásady ako v bežnom podnikaní. Začať vie každý, ale nie každý uspeje. Treba počítať s neustálou starostlivosťou. Až tá vedie k rovnako verným zákazníkom, akých si prevádzky za roky vybudovali v kamenných predajniach.

„Ľudia si častokrát neuvedomujú, že prvých nakupujúcich síce získali ľahko, už sa k ním však nevrátili. Prípadne sa dostanú na web, no pomerne rýchlo odídu a málokedy si niečo kúpia. Investície by preto mali smerovať do návrhu a optimalizácie tvorby kvalitného webového dizajnu. Zakladateľ a CEO Amazonu Jeff Bezos tvrdí, že je lepšie dlhodobo sa zameriavať na skúsenosti zákazníkov ako na prvotný a krátkodobý zisk z platených kanálov,“ tvrdí Pagáč.

Starostlivosť o zákazníkov na internete sa dá podporiť aj formou zverejňovania kvalitného obsahu alebo prinášania zaujímavých tipov, rád či informácií. Nielenže to obohatí zákazníkov, ale zlepší aj pozície v internetových vyhľadávačoch. Navyše ho môžete podporiť ďalšími marketingovými nástrojmi.

Vyskúšajte nenáročné a lacné možnosti

Je dobrou správou, že nemusíte byť na všetko sami alebo platiť veľa peňazí za riešenia na mieru. Pre všetkých, ktorí chcú začať, ale necítia sa na tvorbu samostatného webu, obsahu či nastavenie reklám, existuje možnosť využiť online partnerov Digitálneho trhu od Tatra banky. Tí sa o všetko potrebné postarajú za vás.

Majú rokmi overené know-how aj možnosti ako produkty dostať k tisíckam zákazníkov. Pritom takéto služby sú často úplne bezplatné.

Pre mnohých podnikateľov je to omnoho vhodnejšia alternatíva, ako sa pokúšať stať sa online profesionálom. Môžete sa venovať biznisu a propagáciu necháte na odborníkov.

„Nepoznám nikoho, kto by zvládol viesť svoje podnikanie a zároveň bol špičkovým marketérom, dobrým copywriterom, grafikom, SEO aj PPC špecialistom a zároveň stratégom,“ hovorí Belanec.

Nájsť si preto spoľahlivého partnera znamená mať všetky nástroje na online podnikanie okamžite k dispozícii. Navyše nemusíte rok či dva strácať čas a učiť sa na vlastných chybách.

„Ak niekto nechce komplikácie a budovať vlastný e-shop, môže využiť partnerov zapojených do Digitálneho trhu. Stačí im zadať ponuku a privedú k vám zákazníkov. Vďaka tomu môžete začať podnikať prakticky okamžite a len s minimálnymi nákladmi,“ hovorí Karol Radics z Tatra banky.

Partnerstvo v rámci online sveta prináša veľmi rýchle výsledky. V tomto svete totiž prebieha stret ponuky s dopytom 24 hodín denne, sedem dní v týždni, či je pandémia alebo nie.

Nájsť správneho partnera na Digitálnom trhu znamená rýchle naštartovanie online podnikania, nové zákazky aj klientov. Je to možnosť, ako začať okamžite a takmer bez nákladov.

„Priestor spája zákazníkov s podnikateľmi. Zjednotil overených digitálnych partnerov, cez ktorých je jednoduché začať podnikať online. Za mesiac fungovania Digitálneho trhu sa u partnerov zaregistrovali stovky podnikateľov. Desiatky z nich získali nových klientov a zákazky z online priestoru, ktorý dovtedy nevyužívali,“ uzatvára Karol Radics.

