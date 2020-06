Prioritou je čo najrýchlejšie vybudovať sieť chýbajúcich diaľnic, tvrdí Doležal

V súčasnosti sú vo výstavbe viaceré chýbajúce úseky diaľnice D1.

4. jún 2020 o 15:34 TASR

BRATISLAVA. Prioritou Ministerstva dopravy a výstavby SR, rovnako ako Národnej diaľničnej spoločnosti, je čo najrýchlejšie pripraviť a vybudovať sieť chýbajúcich diaľnic a rýchlostných ciest na území Slovenska.

Počas tradičnej štvrtkovej Hodiny otázok v Národnej rade SR to v odpovedi uviedol minister dopravy Andrej Doležal. Predovšetkým je podľa neho potrebné dobudovať plnohodnotné diaľničné prepojenie medzi Bratislavou a Košicami.

Priblížil, že v súčasnosti sú vo výstavbe viaceré chýbajúce úseky diaľnice D1. Ide o úseky Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Višňové - Dubná Skala, Hubová - Ivachnová a Prešov, západ - Prešov, juh.

"Všetky úseky D1 v realizácii sú financované z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020," spresnil v odpovedi.

V tomto roku by mal byť uvedený do prevádzky úsek D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka.

Zmluvný termín ukončenia D1 Prešov, západ - Prešov, juh je podľa Doležala v zmysle uzatvorenej zmluvy so zhotoviteľmi stavebných prác 26. júna 2021.

Doplnil, že v prípade D1 Hubová - Ivachnová sa predpokladá dokončenie realizácie do roku 2022. Zároveň sa podľa neho uskutočňuje súťaž na dostavbu hlavnej trasy úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, odovzdanie diela do užívania motoristom má byť najneskôr do roku 2023.

NDS súčasne podľa ministra zabezpečovala vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutia pre úsek D1 Turany - Hubová.

Predpokladaný termín vyhlásenia verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby podľa aktuálneho harmonogramu a za predpokladu zabezpečenia finančného krytia projektu je v treťom štvrťroku 2021.

"Realizácia sa predpokladá v termíne prvý štvrťrok 2022 až prvý štvrťrok 2029 v závislosti od priebehu procesu verejného obstarávania," dodal Doležal.