Vláda schválila odklad úhrady odvodov pre prevádzkovateľov hazardných hier

Ministri schválili aj pomoc podnikateľom s platením nájmov.

4. jún 2020 o 12:41 (aktualizované 4. jún 2020 o 15:25) SITA

BRATISLAVA. Prevádzkovatelia hazardných hier si budú môcť pre následky pandémie odložiť úhrady odvodov. Termíny úhrady, kde splatnosť bola počas pandémie do účinnosti tejto novely, by sa mali posunúť do konca septembra.

A termíny úhrady odvodov, ktorých splatnosť nastane od účinnosti novely do 31. augusta, sa posúvajú do konca decembra. Odklad úhrady odvodov umožnia všetkým prevádzkovateľom hazardných hier, ale za komerčných podmienok.

To znamená, že za obdobie odkladu budú povinní zaplatiť úrok. Vyplýva to z novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19, ktorú vo štvrtok schválila vláda.

Ministri zároveň schválili aj návrh na skrátené legislatívne konanie o tejto novele.

Odklad zrejme využijú len tí s absolútnym výpadkom tržieb

Z údajov Úradu pre reguláciu hazardných hier vyplýva, že celkovo by prevádzkovatelia hazardných hier, ktorí platia paušálne odvody, mali za rok 2020 zaplatiť na odvodoch do štátneho rozpočtu takmer 100 mil. eur.

Súvisiaci článok Minister vnútra navrhne zrušenie núdzového stavu Čítajte

K 30. aprílu mali povinnosť zaplatiť polovicu z tohto predpisu odvodu, teda zhruba 50 mil. eur. No keďže zatvorili prevádzky, skutočne uhradili len 25 mil. eur. Druhú polovicu z predpisu odvodu do štátneho rozpočtu musia zaplatiť do 31. augusta 2020.

Ministerstvo financií predpokladá, že odklad úhrady odvodov využijú len tí prevádzkovatelia hazardných hier, ktorí majú absolútny výpadok tržieb pre zatvorenie prevádzok, v ktorých sa prevádzkujú technické zariadenia a teda platia paušálne odvody.

Firmy, ktoré prevádzkujú hazardné hry a platia percentuálne odvody z pohyblivého základu, teda väčšinou z hernej istiny, odvody doteraz zaplatili v plnej výške, avšak niektorí nie načas.

V ich prípade totiž platí, že nižšia intenzita hrania hazardných hier automaticky znamená nižšiu úhradu odvodu, pričom platenie úroku navyše za obdobie odkladu by im zvyšovalo náklady.

Rezort navrhuje upraviť definíciu dlžníka

Odklad odvodov nebude mať podľa rezortu financií vplyv na rozpočet verejnej správy ani len z pohľadu cash flow na ročnej báze, pretože hraničný termín na úhradu odvodov je koniec roka 2020.

Avšak výpadok príjmov z odvodov nebude žiadny za predpokladu, že všetci prevádzkovatelia hazardných hier budú schopní uhradiť odvod v plnej výške a žiaden prevádzkovateľ nepodá návrh na vyhlásenie konkurzu.

Rezort financií tiež navrhuje upraviť vymedzenie dlžníka v prípade odkladu splácania úveru malému alebo strednému podnikateľovi. Priamo v zákone sa stanovuje počet zamestnancov a finančné ukazovatele, ktoré musí dlžník ako malý podnikateľ splniť na umožnenie odkladu splácania úveru.

Súvisiaci článok Remišová: Peniaze zo zdrojov Únie sú jedinečnou príležitosťou na systémové zmeny Čítajte

"Právnické osoby - podnikatelia, ktorí požiadali o odklad splácania úveru podľa znenia zákona platného do účinnosti tohto zákona a odklad im nebol povolený z dôvodu, že nespĺňali definíciu dlžníka, môžu o odklad požiadať opätovne," uviedlo ministerstvo financií.

Obmedzenie možnosti požiadať o odklad splácania toho istého úveru počas obdobia pandémie sa na nich totiž nevzťahuje.

"Dôvodom je, že do nadobudnutia účinnosti novonavrhovanej úpravy definície dlžníka v ich prípade nešlo o dlžníkov podľa tohto zákona, pričom navrhované nové vymedzenie dlžníka je širšie ako obsahuje doterajšia právna úprava," objasňuje ministerstvo.

Zmeniť sa má aj právna forma záruky z bankovej záruky podľa Obchodného zákonníka na všeobecné ručenie v prípade finančnej pomoci malým, stredným a veľkým podnikom v podobe záruk za úvery poskytované prostredníctvom komerčných bánk.

Podľa rezortu financií to umožní, aby banka v prípade realizácie záruky mohla následne vymáhať celý rozsah pohľadávky voči dlžníkovi vrátane pohľadávky poskytovateľa pomoci.

"Výťažok z vymáhania sa bude deliť proporcionálne podľa podielu prevzatého rizika tak, ako to predpokladá pripravená schéma štátnej pomoci," dodalo ministerstvo.