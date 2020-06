Remišová: Peniaze zo zdrojov Únie sú jedinečnou príležitosťou na systémové zmeny

4. jún 2020 o 12:18 SITA

BRATISLAVA. Dodatočné peniaze zo zdrojov Európskej únie, ktoré môže Slovensko získať vo výške takmer 8 miliárd eur na opatrenia následkov koronavírusu, sú podľa podpredsedníčky vlády SR pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej (Za ľudí) jedinečnou príležitosťou na štrukturálnu obnovu a systémové zmeny v krajine.

"Preto si musíme veľmi dobre rozmyslieť, kde chceme tieto peniaze investovať. Mali by sa investovať do veľkých projektov, ktoré sa dajú pomerne rýchlo zrealizovať, pretože potrebujeme mať výsledky už v roku 2024," povedala Remišová vo štvrtok pred rokovaním vlády.

Podporu potrebuje aj výskum

Tieto peniaze by podľa nej mali ísť do projektov, ktoré zásadne zmenia štruktúru ekonomiky.

"Mali by to byť lepšie služby štátu, to znamená fungujúca digitalizácia, informatizácia, zelené technológie, smart technológie. Potrebujeme riešiť problematiku odpadov, zmeny ovzdušia," priblížila vicepremiérka.

Európske peniaze navyše by podľa nej mali ísť aj na podporu výskumu, vývoja a technológie v oblasti elektrických a vodíkových vozidiel a autonómnych vozidiel, ako aj na zavedenie udržateľného systému financovania pracovných miest v prípade hospodárskej krízy alebo dočasných ekonomických problémov podnikov (kurzarbeit).

Peniaze majú smerovať tiež na podporu reformy nemocničnej starostlivosti, pričom vážne prípady treba sústrediť do veľkých špičkovo vybavených nemocníc. Súčasťou reformy v zdravotníctve majú byť investície do výstavby alebo kompletnej obnovy nemocníc.

Zdroje sú nad rámec predkrízového návrhu

Zdroje Únie by okrem výstavby diaľnic a modernizácie železníc mali byť viac využité na skvalitnenie dopravy aj v regiónoch, na zlepšenie a zvýšenie bezpečnosti ciest prvej triedy, vrátane obchvatov miest a obcí.

Európska komisia predložila 27. mája návrh plánu obnovy po koronakríze v celkovej výške 750 mld. eur. Tieto financie budú súčasťou prepracovaného rozpočtu Európskej únie na roky 2021 až 2027.

Slovensko by malo malo dostať takmer 8 mld. eur cez Fond na obnovu a odolnosť, cez kohéznu politiku, cez Fond pre spravodlivú transformáciu a cez Program na rozvoj vidieka. Ide o zdroje nad rámec predkrízového návrhu rozpočtu Únie.