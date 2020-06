Finančné trhy rekordne padli, pokles vnímajú odborníci ako príležitosť

Postupný rast je pravdepodobne len falošné odrazenie od dna.

4. jún 2020 o 11:09 SITA

BRATISLAVA. Rozsah výkyvov na finančných trhoch, najmä akciových, prekonal aj tie krízy, ktoré investori zažili počas globálnej finančnej krízy v rokoch 2007 až 2009.

Pre akciové trhy bol prepad najrýchlejší v histórii. Dno počas krízy dosiahli finančné trhy koncom marca.

Z predbežných údajov podľa generálneho riaditeľa Partners Investments Maroša Ovčarika vyplýva, že v marci Slováci vo veľkom predávali svoje akcie.

Avšak podľa riaditeľa odboru dohľadu na makroúrovni v Národnej banke Slovenska Mareka Ličáka je prepad prirodzený následok vývoja na finančných trhoch a nenastali žiadne výbery a ani panika, ako bolo možné vidieť v roku 2009.

"Pokles trhov je príležitosťou začať s investovaním," hovorí finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Koronakríza mala efekt rozbušky

Faktorov prepadu trhov bolo podľa Búlika viac. V prvom rade to boli predražené akcie, ktoré ku koncu roka 2019 prekonali priemer ziskovosti za posledných dvanásť mesiacov v pomere k cene akcie. Na korekciu trhu sa preto už čakalo.

"Nikto, samozrejme, nepredpokladal príchod koronakrízy, avšak tento moment poslúžil ako rozbuška," vysvetľuje Búlik. Tento efekt potom posilnili ešte špekulanti a oneskorená reakcia investorov.

Príchod krízy bol jasný už v januári, avšak trhy si dlho nepripúšťali globálny dopad, a tak sa pokles skoncentroval do jediného mesiaca.

Predbežné štatistiky asociácie správcovských spoločností poukazujú na to, že v marci Slováci vo veľkom predávali svoje akcie.

"Teda v čase, keď sa začali objavovať prvé poklesy trhov, zrejme z obavy zo straty predali svoje akcie v podielových fondoch v objeme štvrťročných investícií.

Pomerne veľká časť investícií z podielových fondov v panike odtiekla a investori na tom stratili," opisuje investičné správanie Slovákov Maroš Ovčarik. V apríli, ktorý bol ideálny na investovanie, bol nákup podielových fondov nízky.

Hovorí to podľa Ovčarika o neskúsenosti slovenských investorov a nesprávnom chápaní investícií a investovania.

Hlbšie poklesy sú sprevádzané dočasným rastom

Pri rozhodovaní sa o tom, či investovať alebo nie, by faktor krízy mal byť podľa riaditeľa analytickej spoločnosti The Benchmark Research & Consultancy Michala Nalevanka irelevantný.

I napriek tomu, že významné poklesy investícií v čase krízy vyvolávajú prirodzené myšlienky, aké veľké straty môže takéto obdobie priniesť investorovi. Krátkodobo aj značné.

"Pri dlhodobom pravidelnom investovaní sú však tie príspevky, ktoré boli investované v čase krízy, teda pri výraznejších poklesoch trhov, najziskovejšie a majú najvýraznejší podiel na celkovej bilancii investičnej stratégie," hovorí Nalevanko.

Od marcového prepadu trhy podľa Búlika postupne rastú a pripísali si v priemere až 30 % plus. "Je málo pravdepodobné, že by trhy už prekonali dno. Pravdepodobne je to len falošné odrazenie od dna.

Krízy sú typické tým, že hlbšie poklesy sú sprevádzané dočasným rastom bežne o 10 až 20 percent. Je viacero predpokladov, prečo by trhy v súčasnej situácii mohli celkovo klesať až do 4. kvartálu tohto roka a k reálnemu rastu sa pravdepodobne vrátia až v roku 2021," hovorí Búlik.