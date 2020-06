Vládny Pakt stability získal väčšinu v parlamente

Z rokovania parlamentu:

Slovensko má získať možnosť uchádzať sa o pôžičky z nástroja Európskej únie, ktorými by mohlo pokryť výdavky na pomoc trhu práce počas mimoriadnej situácie v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Vyplýva to z návrhu zákona o mimoriadnych štátnych zárukách z dielne Ministerstva financií SR, ktorý posunul parlament do druhého čítania. Plénum o ňom rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.