Smer považuje vládny Program stability za nereálny

Dokument ministerstva financií si protirečí, uvádza Ladislav Kamenický.

3. jún 2020 o 15:46 TASR, SITA

BRATISLAVA. Program stability, ktorý predložil rezort financií do parlamentu, je nereálny.

Vláda v ňom počíta s deficitom verejných financií nielen v budúcom roku, ale aj v tých nasledujúcich.

Program stability si protirečí

“ Tri ďalšie roky, kedy by mal klesať v absolútnych číslach a mali by sa konsolidovať verejné financie, tak oproti dnešnému stavu bude dlh na úrovni 63 miliárd eur, čo je nárast dlhu o 18 miliárd eur. „ Ladislav Kamenický

Tvrdí to opozičný Smer-SD s tým, že Program stability si v mnohých smeroch protirečí so zámermi programového vyhlásenia vlády SR.

"My sme mali deficit verejnej správy okolo jedného percenta hrubého domáceho produktu (HDP), tak tento rok bude deficit na úrovni okolo 8,4 percenta, pritom Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí o deficite na úrovni 8,71 percenta s tým, že ak by sme mali väčší hospodársky pokles, tak aj toto číslo môže byť nereálne," povedal na tlačovej konferencii v parlamente poslanec Smeru-SD a exminister financií Ladislav Kamenický.

Kamenický očakáva rastúci deficit

V roku 2023 by mal deficit podľa Programu stability dosiahnuť 2,9 percenta.

"Z tohto vidieť, že cieľ vlády Igora Matoviča (OĽaNO) mať v roku 2024 vyrovnaný rozpočet, sa rozplynul ako hmla na horách. Deficit bude trpieť a bude musieť byť kompenzovaný rôznymi korekčnými opatreniami," tvrdí Kamenický.

Upozornil tiež na to, že vláda očakáva nárast verejného dlhu, ktorý by mal prekročiť 60 percent HDP.

"V roku 2020 sa ide zvýšiť verejný dlh o 9,27 miliardy eur na úroveň 54 miliárd eur. Je to spôsobené novým koronavírusom. Ale tri ďalšie roky, kedy by mal klesať v absolútnych číslach a mali by sa konsolidovať verejné financie, tak oproti dnešnému stavu bude dlh na úrovni 63 miliárd eur, čo je nárast dlhu o 18 miliárd eur," vyčíslil Kamenický s tým, že súčasný minister financií Eduard Heger (OĽaNO) by nemal kritizovať bývalú vládu, ak sa má toto udiať s verejnými financiami.

"Na toto by sa mal sústrediť, a nie na to, že stále kritizuje Smer-SD, ktorý odovzdal verejné financie v dobrom stave a za tým si stojím," myslí si Kamenický.

Hotovostná rezerva ministerstva

Tiež tvrdí, že keď odovzdával ministerstvo, tak hotovostná rezerva štátu bola približne 2,7 miliardy eur.

"Okrem toho Ministerstvo financií SR vydalo dlhopisy vo výške 7,5 miliardy eur a ďalších 2,5 miliardy eur si požičalo na trhoch za pokladničné poukážky. Celkovo zinkasovalo 10 miliárd eur a splatilo 3,3 miliardy eur, čiže Ministerstvo financií momentálne má hotovostnú rezervu približne sedem miliárd eur. Takže by som chcel poprosiť vládu, aby sa začala venovať verejným financiám a aby nezamestnanosť nestúpala," dodal Kamenický.

Jeho stranícky kolega Juraj Blanár doplnil, že strana Smer-SD Program stability v parlamente nepodporí, lebo v mnohých smeroch si protirečí.

"Hovorí sa v ňom o tom, že chce vláda šetriť na revízii výdavkov zamestnanosti, odmeňovaní vo verejnej správe. Hovorí sa o znižovaní počtu policajtov, ale na strane druhej chcú vytvoriť špecializované policajné útvary. Ďalej sa hovorí o optimalizácii štátnych podnikov a ministerstiev. V programovom vyhlásení vlády majú ďalších 16 inštitúcií alebo orgánov, ktoré chcú vytvoriť," uviedol ako príklad Blanár.

Viskupič sľúbil stabilitu a kritizoval Smer

Slovensko vo svojom Programe stability na roky 2020 až 2023 prezentuje, že bude mať verejné financie pod kontrolou a pozícia krajiny bude udržateľná.

Uviedol to v pléne poslanec SaS a predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič. Kritizoval bývalú vládu za to, že nevyužila zdroje v minulom období efektívne.

Viskupič upozornil, že čistý dlh Slovenska bol na konci roka 2018 43 % hrubého domáceho produktu (HDP) a vtedajší program bol plný slov o ozdravení a konsolidácii.

"Dnes už nič neplatí. Vizitka stavu krajiny, o ktorý sa opiera súčasný program stability, nie je dobrá. Slovensko bude potrebovať veľa, pretože veľa peňazí budeme potrebovať na sanovanie sektorov, ktoré mali byť po ôsmich rokoch hojnosti, silných výberov daní vo výbornom stave. Krajina sa za posledných osem rokov výrazne zadlžila," vyhlásil Viskupič.

Zdroje sa podľa neho v minulosti nepoužili na dosiahnutie dobrého stavu v zdravotníctve, dobrého stavu železníc a ciest ani na postavenie nových škôl, či internátov, alebo modernizáciu obrany.

"Nepoužili sa ani na vybudovanie modernej IT infraštruktúry, naopak, sme prebyrokratizovaná krajina, občan sa nabehá po úradoch. Zostal dlh, treba ho splácať a prišiel nový koronavírus," podotkol Viskupič.

Poslanci v parlamente majú podľa jeho slov na stole program stability, ktorý používa slová ako pokles, riziká, zvýšenie dlhu, deficitu, dane.

"Používa však aj slová ako stabilizácia, podpora, opatrenia, investície, udržateľnosť, disciplína," dodal Viskupič s tým, že vláda má plán, koľko a kde minúť. "Limity neprekročíme," podotkol Viskupič.

Slovenská ekonomika sa podľa neho bude musieť diverzifikovať. "Každá kríza je nielen hrozba, ale aj príležitosť. Pomoc z Európskej únie bude viazaná na reformy. Slovensko má historickú šancu diverzifikovať ekonomiku a posunúť sa dopredu," myslí si Viskupič.

Viskupič kritizoval vládu za pomalý postup

Marián Viskupič ďalej uviedol, že pomoc ekonomike pred negatívnymi dopadmi pandémie nového koronavírusu musí Slovensko výrazne zvýšiť a zrýchliť.

Hoci Slovensko má na záchranu zamestnanosti a podnikov relatívne slušnú čiastku k dispozícii aj z eurofondov, zatiaľ podľa neho pomoc nie je dostatočná.

"Čerpanie sa síce rozbieha, ale stále je nedostatočné. Tu si musíme dnes sypať popol na hlavu a je jednoznačne potrebné pomoc razantne zvýšiť a zrýchliť. Po predložení Programu stability Rade EÚ budeme totiž veľmi skoro skladať účty a určite chceme dostať dobrú známku s komentárom, že Slovensko je úspešný príbeh v boji s dopadmi krízy," povedal Viskupič.



Základný scenár podľa neho počíta s použitím verejných prostriedkov na opatrenia podpory záchrany pracovných miest a podpory likvidity v ekonomike v sume 1,5 miliardy eur, zatiaľ je však použitých iba niekoľko desiatok miliónov z našich rozpočtových zdrojov.

"Pretože program prvej pomoci je z 85 percent spolufinancovaný z prostriedkov EÚ," dodal.