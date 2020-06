Matovič a Babiš súhlasia s obnovením vlakovej a autobusovej dopravy

Slovenský premiér sa odvolal na odporúčania epidemiológov.

3. jún 2020 o 14:14 (aktualizované 3. jún 2020 o 15:09) SITA

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Premiéri Slovenska a Česka súhlasia s obnovením vlakovej a autobusovej dopravy medzi krajinami.

„Naši ministri vnútra ešte o tom diskutujú. My im to pripomenieme. Ja za seba hovorím, že by sme sa mali vrátiť do normálu aj v prípade autobusovej a vlakovej dopravy,“ povedal na tlačovej besede po spoločnom stretnutí predseda českej vlády Andrej Babiš.

Slovenský premiér Igor Matovič povedal, že epidemiológovia mu radili, aby pri krajinách voči ktorým sa úplne otvoríme, sme sa úplne otvorili.

"Sme teda otvorení na akúkoľvek formu otvorenia dopravy,“ dodal slovenský premiér Igor Matovič.

Musí rozhodnúť Ústredný krízový štáb

Ministerstvo dopravy a výstavby SR informovalo, že o obnovení medzinárodnej osobnej dopravy musí rozhodnúť Ústredný krízový štáb.

"Ministerstvo dopravy a výstavby opakovane predkladalo návrh na obnovenie medzinárodných liniek, naposledy v pondelok. Po aktuálnej zmene situácie veríme, že na zajtrajšom (štvrtkovom) zasadnutí Ústredného krízového štábu dostaneme povolenie na aspoň čiastočné obnovenie medzinárodnej dopravy," uviedol v stredu rezort dopravy.

Železničná spoločnosť pracuje na grafikone

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) plánuje obnoviť medzinárodné vlaky do Česka, ale aj Rakúska v priebehu júna.

"V týchto chvíľach sa rozhoduje o tom, kedy a v akej podobe," zareagoval riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč s tým, že neskôr poskytnú viac informácií.

Rakúsko od štvrtka ruší kontroly na hraniciach so susednými štátmi s výnimkou Talianska.

RegioJet a Leo Express čakajú na koniec zákazu

Oznámenie o otvorení hraníc medzi Českom a Slovenskom podľa spoločnosti RegioJet zatiaľ nemá vplyv na vlakovú a autobusovú dopravu medzi oboma štátmi.

"Čakáme na to, či to bude znamenať i zrušenie slovenského zákazu pravidelnej cezhraničnej vlakovej a autobusovej dopravy. Vzniesli sme opäť otázku na slovenské ministerstvo dopravy a zatiaľ sa na tom nič nezmenilo," odpovedal pre hovorca RegioJet Aleš Ondrůj.

Zmenu nepotvrdilo ani pondelkové zasadnutie slovenského krízového štábu. "Akonáhle bude zákaz zrušený, sme pripravení čo najskôr spoje obnoviť," dodal.

Dopravca Leo Express je pripravený obnoviť česko-slovenské vlakové spojenie na trase Praha - Pardubice - Olomouc - Ostravsko - Poprad - Košice.

V súčasnosti čaká na oficiálne potvrdenie slovenských úradov o možnosti využívať cezhraničnú vlakovú dopravu a na prípadné opatrenia s nimi spojené.

"Nasadenie jednotlivých spojov prispôsobíme záujmu cestujúcich. V prípade, že bude oficiálne potvrdená možnosť cestovať hromadnou dopravou, zverejníme v nasledujúcich dňoch cestovné poriadky," informoval hovorca Leo Express Emil Sedlařík.

Zatiaľ však podľa neho dostali rozporuplné informácie. "Dúfame tiež, že sa onedlho otvoria hranice aj medzi Slovenskom a Ukrajinou, aby sme mohli obnoviť nadväzný autobusový spoj na Ukrajinu, o ktorý je tradične veľký záujem," dodal hovorca.