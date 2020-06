Sme rodina navrhuje zavedenie pôdnej polície a štátnej kafilérie

Mali by sa tiež doriešiť otázky prednostných nájmov na pôdu.

3. jún 2020 o 12:32 TASR

Správu aktualizujeme.

BRATISLAVA. V agrorezorte by mala vzniknúť pôdna polícia, ako aj štátna kafiléria.

Samosprávy by sa mali zapojiť do riešenia užívateľských vzťahov pri prijímaní žiadostí o dotácie na pôdu. Mali by sa tiež doriešiť otázky prednostných nájmov na pôdu v správe Slovenského pozemkového fondu.

Uviedol to predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina).

Návrhy hnutie predkladá podľa neho na verejnú diskusiu a po prerokovaní v pôdohospodárskom výbore NR SR ich chce predložiť rezortnému ministerstvu.