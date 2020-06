Na webe ÚVO sa dá hlasovať o rôznych dokumentoch

Úrad má jeden z najväčších verejných portálov, na ktorom sa zverejňujú tisícky súťaží

2. jún 2020 o 18:15 SITA

BRATISLAVA. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) na svojom portáli umožňuje pripomienkovať a hlasovať o rôznych dokumentoch nielen o verejnom obstarávaní, ale aj o agende miest, obcí, samosprávnych krajov a iných organizácií, ktoré majú profil na portáli úradu.

Podpredseda ÚVO Jaroslav Lexa povedal, že počas koronakrízy ho napadlo využiť systémy úradu tak, aby plnohodnotnejšie nahradili potrebu osobného kontaktu.

"V tomto mimoriadnom období, ktoré súvisí s ochorením COVID-19, a pre ktoré takmer každý musel zostať doma, bolo potrebné zaistiť nerušený chod verejného života. Či už ide o procesy verejných nákupov, ale aj o hlasovanie alebo schvaľovanie dokumentov na úrovni obcí, miest, vyšších územných celkov alebo vo všeobecnosti štátu," informoval Lexa s tým, že riešením bolo ďalšie vylepšenie portálu ÚVO.

Úrad má tiež jeden z najväčších verejných portálov, na ktorom sa zverejňujú tisícky súťaží a súvisiacich dokumentov.

Sú to profily verejných nákupcov, ktorých je na Slovensku zhruba dvanásťtisíc.

"Hľadali sme bezpečný a spoľahlivý nástroj, ktorý by neslúžil len na nákupy štátu, ale priniesol by bonus širokej verejnosti, ktorá sa do verejného života môže zapojiť. Nášmu portálu ÚVO, konkrétne do profilu verejného obstarávateľa/obstarávateľa sme pridali nové funkcionality, vďaka ktorým môžu užívatelia z pohodlia domova urobiť prácu, pre ktorú sa predtým museli fyzicky stretávať," priblížil podpredseda úradu. Pridaný modul umožní na diaľku, teda elektronicky, hlasovať nielen o ponukách v súťažiach, ale aj o akejkoľvek inej agende verejného života, napríklad, hlasovanie obecných, mestských a krajských poslancov. "Vďaka vylepšenému systému užívatelia, ktorými sú aj obce, mestá, župy, môžu dokumenty sprístupniť na pripomienkovanie verejnosti," podotkol Lexa.

Pripomienkovanie je možné nastaviť len pre vybrané osoby, alebo aj pre širokú verejnosť. Hlasovania sa môžu zúčastniť už len osoby vybrané verejným obstarávateľom, resp. obstarávateľom. "Nástroj, ktorý je už v prevádzke, sme navrhli tak, aby bol intuitívny pre všetkých používateľov nášho portálu. Vyplnením niekoľkých parametrov je možné v priebehu pár sekúnd nastaviť a spustiť proces pripomienkovania alebo hlasovania," uviedol vedúci oddelenia elektronického verejného obstarávania na ÚVO Martin Hoffmann. Pripomienkovanie a hlasovanie je možné nastaviť aj tak, že pripomienku alebo vyjadrenie k hlasovaniu bude možné odoslať len vtedy, ak bude vybraná osoba (pripomienkujúci, hlasujúci) prihlásená do privátnej zóny ÚVO len pomocou eID (občianskym preukazom), čím bude zaručená identita účastníkov procesu. "Po skončení každého pripomienkovania alebo hlasovania systém vytvorí automaticky zápisnicu. Používatelia budú mať tak všetko na jednom mieste pri zachovaní dôveryhodného uloženia vytvorených a zozbieraných dát a dokumentov," dodal Hoffmann.

Nový nástroj úradu víta aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). "Tento nástroj nás posúva ďalej. Ukazuje sa, že dôležitá nie je iba otvorená správa, ale aj zodpovedná správa, v ktorej pripomienky či návrhy dotknutých osôb vytvárajú dialóg v procesoch rozhodovania," vyhlásil ústredný riaditeľ kancelárie a hovorca ZMOS Michal Kaliňák. "Ostatné obdobie nám ukázalo, že aj vo virtuálnom priestore dokážeme zodpovedne riešiť reálne veci," uzavrel Kaliňák.