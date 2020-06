Brexit bez dohody môže pribrzdiť zotavovanie Británie z koronakrízy

Britská vláda vylučuje akékoľvek predĺženie prechodného obdobia.

2. jún 2020 o 16:30 TASR

LONDÝN. Nebezpečenstvo brexitu bez dohody je späť, teraz však hrozí, že naruší krehké zotavovanie britskej ekonomiky po koronakríze.

Vyjednávači Británie a Európskej únie (EÚ) začínajú posledné kolo rokovaní, ktoré je naplánované ešte pred kľúčovým júnovým samitom EÚ, a zvyšuje sa pravdepodobnosť, že pobrexitové prechodné obdobie (do 31. decembra) sa skončí bez toho, aby existovala dohoda o voľnom obchode. To by znamenalo turbulencie pre ekonomiku a firmy.

Britská vláda aj napriek pandémii nového koronavírusu zatiaľ vylučuje akékoľvek predĺženie prechodného obdobia a rokovaní.

Podľa kritikov zástancovia tvrdého brexitu počítajú s tým, že výrazne väčšie škody spôsobené koronakrízou zatienia náklady na brexit bez dohody.

Ekonóm Deutsche Bank Sanjay Raja odhaduje, že brexit bez dohody by spomalil tempo rastu britskej ekonomiky v budúcom roku o polovicu na 1,5 %.

Britský think-tank UK in a Changing Europe predpokladá, že obchodné bariéry a zníženie produktivity v dôsledku tvrdého brexitu by v najbližších 10 rokoch skresali hrubý domáci produkt (HDP) o 8 %.

"Pre Britániu môže byť politicky menej nákladné zrealizovať brexit bez dohody v čase pandémie, ale ekonomicky o tom vôbec nie som presvedčený," povedal zástupca riaditeľa think-tanku Centre for European Reform Jonathan Springford. Dodal, že aj keby to vláda naozaj urobila, ťažko zmení názor týkajúci sa veľkých ekonomických nákladov.

Podľa niektorých expertov môže byť šok spôsobený brexitom bez dohody taký veľký, že donúti britskú centrálnu banku (BoE) znížiť úrokové sadzby do negatívneho pásma, pretože fiškálna politika a ďalšie nástroje budú nedostatočné.

Britské firmy musia uvažovať o tom, ako sa pripraviť na brexit, zatiaľ čo sa vyrovnávajú s následkami koronakrízy. Mnohé sa nachádzajú v problémoch a sú vysoko zadlžené. Tento dodatočný dlh spôsobený pandémiou im prípravu sťažuje. Obnovenie bariér pri obchode s EÚ a zmeny obchodných vzťahov s inými krajinami budú vyžadovať veľkú reorientáciu exportu, ale vysoko zadlžené firmy zrejme nebudú mať na to, aby investovali do rozvoja nových exportných trhov.